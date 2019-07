Ennyivel hazudnak több fizetést a magyarok egy állásinterjún

A lenti ábra alapján Magyarország inkább az alsó közép kategóriában, tehát a magyarok mintegy 15-20%-kal túloznak a jelenlegi fizetésükkel kapcsolatban.

Az állásinterjúkban a bérről való tárgyalás az egyik legnehezebb rész, így talán nem olyan meglepő, hogy az európaiak csupán 49%-a mondta azt, hogy szokott egyáltalán tárgyalni a bérről egy állásinterjún. Érdekes az is, hogy ha az európaiak új munkát keresnek,. A fizetésükről hazudók 39%-a felfelé kerekíti a fizetését, olyan 15-25%-kal többet mond, mint a valóság.Az Intelligence Group kutatása szerint, sőt, a férfiak többször mennek bele a fizetéssel kapcsolatos alkudozásokba, mint a nők, ami a tanulmány szerint szintén oka lehet a férfiak és nők közötti fizetési különbségeknek.A tanulmány kitér arra is, hogy Európán belül

Forrás: Intelligence Group

A görögök tűnnek a legbecsületesebbnek, a görög jelentkezők 74%-a ugyanis a tényleges fizetését mondja be az állásinterjúkon. Bulgáriában ehhez képest jók a túlzásokba esésben, miután azok között, akik már alapból is felfelé beszélik jelenlegi keresetüket, 52% mondja azt, hogy az 20-25%-kal magasabb a ténylegesnél. Hasonló aránnyal túlozzák jelenlegi fizetésüket a románok és a szlovénok is (a jelentkezők 44, illetve 47%-a).Érdekes, hogy az Egyesült Királyságban inkább kevesebbet mondanak a jelenlegi fizetésükről, mint a valóság, és ott alkudoznak a legkevesebben a fizetésükről a leendő munkaadójukkal Európában.