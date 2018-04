Havi 250 ezertől az 1,8 millióig: mitől függ egy informatikus fizetése?

Nem mindenki egyformán informatikus

Az elmúlt néhány évben nem általában az informatikusok, hanem elsősorban a fejlesztők értékelődtek fel a globális munkaerőpiacon, köztük Magyarországon, hiszen számos cég helyezi ide fejlesztői központját a jó tudással párosuló - a nyugati országokhoz képest - még mindig alacsonyabb bérszint miatt

fejlesztés;

üzleti IT;

infrastruktúra;

tesztelés.

Korábbi interjúnkban jelent meg először a bűvös 1,8 millió forintos összeg, azzal a kijelentéssel, hogy már ilyen magas fizetéssel is vadászni kell az informatikusokat Magyarországon. Felháborodott olvasói levelek tömegét kaptuk olyanoktól, akik egyáltalán nem látják ezt reálisnak, mások szerint azonban bizonyos szoftverfejlesztőknek igenis elérhető ez az összeg. Na de kinek? Látva a bizonytalanságot, úgy döntöttünk, hogy utánajárunk, pontosan hogyan alakulnak az elérhető fizetési szintek az informatikában.Korábban 20 ezerre becsülték a magyar piacról hiányzó informatikusok számát, idén pedig 30 ezerre becsüli ezt a számot az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) a G7 portál szerint.azonban úgy véli, ez még több is lehet - akár a 60 ezer főt is elérheti, hiszen folyamatosan jönnek Magyarországra a nemzetközi nagyvállalatok, és új pozíciókat nyitnak, egyszerre akár többet is. Például az energetikai szektorban történnek ilyen bővülések, illetve az autóiparon belül a kutatás + fejlesztés területén nyílik rengeteg új lehetőség a hazai informatikusoknak. Tapasztalatai szerint bátrabbak most az emberek, ha bértárgyalásról van szó, egyre magasabb összegeket mernek kérni, ahogy folyamatosan látják a híreket az emelkedő bérekről. De mennyi a reális bérigény most Magyarországon egy informatikus esetében?- mondta elmunkaerőpiaci szakértő, a, aki hozzátette, hogy nemcsak a fejlesztők fizetése lehet kiemelkedő. Nyelvtudást nem igénylő rendszergazda pozíciókból egyelőre nincs túlkínálat, így a bérek is alacsonyabbak, míg a rendszermérnök a fejlesztői bérekhez hasonló összegeket is elérhet, hiszen diplomás szakemberről van szó, komplex tudással.Fontos tehát figyelembe venni, hogy az az informatikán belül is különböző területek vannak, egyáltalán nem mindegy például, hogy valaki üzemeltet vagy szoftvereket, mobilapplikációkat fejleszt. Alapvetően az alábbi 4 területet érdemes megkülönböztetni:Az ezekhez tartozó bérsávokat, atartozó, többek között IT- és mérnökközvetítésre specializálódottbrand vezetője osztotta meg a Portfolio-val.

Csak néhány fejlesztő kereshet 1,8 milliót

A reális fejlesztői fizetés maximuma havi 1,2 - 1,5 millió forint között mozog hazánkban, ez általában senior Java-fejlesztőként érhető el, legalább 4-5, de inkább 10 éves tapasztalattal, nagyvállalati közegben. Spiller László szerint 10 évvel ezelőtt, tapasztalt senior Java-fejlesztőként legfeljebb 800 ezer forintot lehetett keresni, látható tehát, hogy jelentős mértékű bérnövekedés történt a szektorban.

Ezek most a legfelkapottabb IT-s pozíciók

A fejlesztés mellett vannak még felkapott területek az informatikán belül, ezek főleg az erős technikai beállítottságot igénylő tanácsadói pozíciók, mint az SAP-tanácsadó vagy a business analyst. Az IT-üzleti vonalon működő szakértők gyakran közgazdasági diplomával is rendelkeznek, de értik a fejlesztői folyamatokat is, így jól közvetítenek a két oldal között. A másik csoport, amelynek folyamatosan megy felfelé a bére, a biztonsággal foglalkozó informatikusok: kiberbiztonsági mérnökök és IT risk management szakértők.



Szintén növekszik az igény az úgynevezett DevOps mérnökök iránt, ami egy új és egyelőre ritka feladatkör a piacon, ezért nehéz definiálni. Leegyszerűsítve a fejlesztői (development) és az üzemeltetői (operations) csapatoknak a hagyományosnál szorosabb együttműködését jelenti egy szervezeten belül, tehát a pozíció betöltése fejlesztői és rendszermérnöki tudást is igényel. Mivel a szoftverfejlesztő cégek jelenleg nagy hangsúlyt fektetnek a DevOps fejlesztésére, mára ez is a legjobban fizető területek közé került.



Hasonlóan ritkák és jól fizetettek az adatmérnökök (data scientist), akiknek a feladata, hogy az óriási adathalmazokban rejlő információkat értelmezzék és prezentálják a döntéshozóknak. Adattudósokat rendkívül nehéz képezni, hiszen amellett, hogy érteniük kell a gépi tanulási, statisztikai és adatelemzési módszerekhez, az adott iparág specifikus tudásával is rendelkezniük kell, ami lehet a pénzügy, a marketing vagy épp az egészségügy.



Rónai Dániel szerint a fentiek mindegyikénél 500 ezer forintnál indulnak a fizetések, 4-5 év tapasztalattal pedig már az 1-1,3 millió forintos havi kereset is reális, és itt még mindig nem a vezetői szintű fizetésekről beszélünk.

Mi van a fejlesztők világán túl?

Az első szintű informatikai szolgáltatás lényegében az informatikai (telefonos) ügyfélszolgálatot jelenti. Ehhez nincs szükség informatikus végzettségre, rövid betanulással megérthetőek a használt rendszerek és a gyakran felmerülő problémák. Ehhez 350-500 ezer forintos bérsáv tartozik, aminek a felsőbb széléhez a magas szintű nyelvtudás, illetve a ritkább nyelvek ismerete (dán, norvég, holland) lehet az út, holland nyelvtudással például akár az 550-600 ezer forint is reális lehet.

Második szintű informatikai szolgáltatások alatt a rendszeradminisztrátori teendőket értjük, ami az előzőnél komolyabb informatikai ismereteket igényel, hiszen face-to-face segítséget kell nyújtani a felhasználóknak, illetve a hálózati eszközök kezelése is a feladat része. Ez a munkakör igényel informatikai előtanulmányokat, de nincs szükség egyetemi szintű képzettségre.

A hármas szint pedig specializált szaktudást jelent hálózati irányba, például különböző rendszermérnöki képesítésekkel (például Cisco Akadémiai tanulmányok), amin belül szintén több szintet lehet elérni (például network admin/expert). Ezen belül lehet szerverekkel foglalkozni, vagy telefónia irányba specializálódni, utóbbi már közel áll a fejlesztői munkához, komplexitásban és fizetésben egyaránt.

A rendszergazda és a rendszermérnök

Mi a helyzet a pályakezdőkkel?

Az egyetemről frissen kikerülő informatikusok bére 250-350 ezer forint között mozog, a pontos összeg többek között attól függ, hogy az egyetem alatt milyen projektekben vett részt az illető. Olyan forgatókönyvet is gyakran látni, hogy valaki végigüli az oktatást, de nem tesz szert igazán szakosodott tudásra, és elmegy egy multihoz dolgozni. Ezzel szemben valaki már egyetemistaként fejleszt egy jól működő applikációt, ő pedig egészen más fizetéssel indul.

A fejlesztői pályán gyorsan megy az előrelépdelés: egy junior (1-2 év tapasztalattal rendelkező) szoftverfejlesztő átlagosan 350-460 ezer forintot keres, és felféle haladva a ranglétrán - mid-level szinten - egyre inkább az határozza meg a fizetést, hogy mekkora igény van a piacon az adott szaktudásra. Ezen a ponton már látványos a fejlesztői fizetés kiemelkedése, ráadásul az elmúlt 2-3 évben jelentős béremelkedés történt, főleg a Java-fejlesztőknél

Rónai Dániel szerint semmiképp sem érdemes a fizetésekről úgy gondolkodni, hogy ha valaki meghatározott területen dolgozik, akkor biztosan a hozzá tartozó fizetést kapja. Ha a fizetések döntő része bruttó 800 ezer és 1,2 millió forint között szóródik, mindig lesznek olyanok, akik a tipikusnál kevesebbet, vagy éppen többet keresnek, csak persze utóbbiak általában nem reklamálnak. Az átlagok nem garantálnak semmit, nem beszélve arról, hogy egészen más fizetést tud nyújtani egy startup, egy kkv vagy egy olyan külföldi nagyvállalat, mint a GE, a Morgan Stanley vagy a BlackRock, amelyek iparági információk alapján a fizetési skála felső részét nyújtják hazánkban.A megkérdezett szakértők szerint, nem lehetetlen fejlesztőként elérni a 1,8 millió forintos havi fizetést, azonban valószínűleg az 1%-ot sem éri el azoknak az informatikusoknak az aránya Magyarországon, akik ennyi pénzt vihetnek haza. Arra is találni egyébként példát, hogy valaki egyetemi végzettség nélkül keres hasonló összeget, például van 1-2 huszonéves zseni, akik 15 éves koruk óta programozással töltötték minden szabadidejüket, majd amerikai startupnál kezdtek dolgozni, a magyar átlagnál jóval magasabb bérért. Ezeket a magas számokat azért is kapja fel azonnal a közvélemény, mert kirívó példák, amelyekről nagyon ritkán hallani, hiszen ritkán is fordulnak elő.Az 1,5 millió forintos felső határ átlépése azonban még ma is nagyon ritka, annak van rá esélye, aki valamilyen speciális fejlesztői tudással rendelkezik. Már évek óta aés aprogramnyelvekkel dolgozó szakemberek a legkeresettebbek a piacon, aztán jönnek a(C#), illetve aprogramnyelvek fejlesztői. Ezenkívül vannak még olyan ismeretek, amelyek megdobhatják a fizetést, ilyen például avagy aplatformok használatában szerzett tapasztalat, vagy a komplex fejlesztői feladatok ellátásához szükséges, úgynevezettfejlesztői tudás.Egy másik - magasabb bevételt jelentő - út lehet, ha egy szakember nem alkalmazottként csatlakozik egy céghez, hanem tanácsadóként, vagy úgynevezett kontraktorként szolgáltatási szerződést köt. A tanácsadó ebben az esetben saját maga - esetleg HR-szolgáltatón keresztül - szerzi a munkákat (többnyire projekt alapon), a szolgáltatási díjból maga fizeti az adót, nincsenek egyéb juttatások, vagy fizetett szabadság. Több cégnél van lehetőség ilyen módon külsősként számlázni, például SAP-tanácsadóknál egészen gyakori ez a konstrukció.Természetesen informatikai vezetőként vagy egy fejlesztői csapat fejeként is elérhető a felső fizetési határ, de ez angol nyelvtudás nélkül nem megy, a vezetőknél pedig nem is a kommunikációs szint, hanem a folyékony beszéd az elvárás. Ez egyébként még mindig nem feltétlenül reális a magyar munkaerőpiacon - véli Sámson Dorottya, aki szerint az angol nyelvtudás a folyamatos fejlődés miatt is nélkülözhetetlen az informatikus szakmában, ahol nem feltétlenül a tapasztalati évek száma a fontos, hanem a naprakész tudás.Eddig szinte kizárólag a fejlesztői szakmáról volt szó, most nézzük, hogy milyen további lehetőségek vannak az informatikában. Ezek a feladatkörök az ellátásukhoz szükséges tudás komplexitása alapján 3 csoportba oszthatóak:Szoftver oldalon az informatikán belül egyre nagyobb csoportot tesznek ki a, akik ellenőrzik, hogy egy indulás előtt álló weboldalon vagy mobilalkalmazásban működnek-e a funkciók. Ez az első szintű informatikai szolgáltatások csoportjába tartozik, hiszen nem igényel informatikai előképzettséget, leginkább monotonitástűrésre és precizitásra van szükség, ezért az átlagfizetések sem mondható túl magasnak. A kezdő tesztelők havi 330 000 forinttól indulnak, viszont pár éves tapasztalattal félmilliós fizetést vihetnek haza, a seniorok pedig 850-900 ezer forintot kereshetnek.Infrastruktúra vonalon is sokan tevékenykednek Magyarországon: ők azok, akik informatikai rendszerekkel (szerverek, hálózati eszközök, munkaállomások) foglalkoznak, de ezen belül sem mindegy, hogy tervezésről vagy üzemeltetésről van szó. Ez lényegében aés aközötti különbséget jelenti, amelyek alapvetően külön csoportba sorolódnak a fenti felosztásban. A rendszermérnök magasabb fizetési sávba tartozik, egy egyetemet végzett, senior szakember fizetése közelít a szoftverfejlesztőkéhez, vagyis 800 ezer - 1 millió forint is lehet.A rendszergazda munkakör ezzel szemben szakközépiskolai vagy OKJ-s végzettséget igényel, a rendszerüzemeltetés pedig elsősorban felhasználói problémákat kezeléséről és elsőszintű hibaelhárításról szól. Fizetésben ennek a teteje 480-500 ezer forint, amit akkor lehet überelni, ha valaki nyelveket is beszél, vagy összetettebb feladatokat is el tud látni, esetleg szükség van Linux/Unix ismeretre. Ebben az esetben is igaz, hogy az elérhető fizetési szint több tényezőtől függ, például nagyobb a felelősség, annál magasabb a bér.A felelősség mértékét pedig főleg az határozza meg, hogy mekkora informatikai parkot kell üzemeltetni: egy kkv-nál például legfeljebb 50-100 gépről van szó, míg nagyobb cégeknél ennek a többszöröséről. Az sem mindegy, hogy milyen tevékenységet végez a vállalat: egy online kereskedelmi szereplő esetében például nélkülözhetetlen a rendszer stabilitásának biztosítása, tehát komoly felelőssége van a rendszergazdának, és ezáltal többnyire a javadalmazás is magasabb.Úgy tűnik, hogy az informatika területén a legkönnyebb most frissdiplomás pályakezdőnek lenni, hiszen sokkal több ilyen szakemberre lenne szükség, mint amennyit pályára bocsátanak a felsőoktatási intézmények. Azonban mégsem ennyire egyszerű a helyzet, mert a piaci szakemberek szerint az elméleti ismeretek önmagukban nem elegendőek az elhelyezkedéshez, így ma már nem előny, hanem inkább elvárás a szakmai gyakorlat.A nyelvtudásnak itt is lehet felhajtó ereje, német nyelvtudással például 350-420 ezer forintos bérsáv is elérhető egy frissdiplomásnak. Emellett pályakezdőként elérhetőek olyan első szintű informatikai feladatokat tartalmazó munkakörök is, amelyek OKJ-végzettséget igényelnek, itt azonban a havi 400 ezer forint nem az alsó, hanem a felső fizetési határt jelenti.- mondta el Rónai Dániel.Aki sikeres szoftverfejlesztővé szeretne válni, annak az egyetem után szoftverfejlesztő cégnél érdemes elhelyezkedni, mert ott rengeteget tanulhat. Főleg egyes nagyvállalatok csapdájával érdemes vigyázni: gyakran saját rendszereket, programokat használnak, így előfordulhat, hogy az itt megszerzett tudás máshol nem tud hasznosulni.Mivel a munkaerőpiaci keresletet az informatika fejlődése határozza meg, ezen a pályán szinte irrelevánssá válik, hogy valaki mit csinált 10-20 évvel korábban, ehelyett a folyamatos önképzés és a friss tudás a lényeg. Természetesen az egyéni ambíciók is sokat számítanak: meghatározó például, hogy a megszerzett tudást hogyan hasznosítja és fejleszti tovább az ember, akár munkán kívüli hobbiprojektek keretében.