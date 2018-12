Így változhat a képzés a Corvinuson (is): mindenkinek jön a külföldi félév

Az átalakítás egyik kulcsfontosságú eleme lesz, hogy átalakul a képzési struktúra: a jelenlegi 3+2 vagy 3,5+2 év helyett egyes szakokon 4 éves alapképzési programot és 1 éves mesterképzési programokat hirdetnek meg. Ezek a képzések várhatóan 2020-tól indulnak majd.

Miért lesz a 3+2-ből 4+1?

Az üzlet nyelvére lefordítva: úgy szeretnénk működni, ahogy a kettős képességű vállalatok, amelyek egyik oldalról kihasználják a meglévő adottságaikat, a másik oldalról pedig innovációkat hajtanak végre. Nálunk ezek egyrészt a képzés tartalmára vonatkoznak, másrészt az oktatásmódszertanra, harmadrészt pedig a képzési struktúrákra.

A Portfolio az elmúlt hónapokban több cikkben is foglalkozott a Budapesti Corvinus Egyetem átalakításával. Beszámoltunk arról, hogy ősszel az Innovációs és Technológiai Minisztérium lett az egyetem fenntartója, jövő nyáron pedig egy állami alapítású alapítvány veszi át a fenntartását, az egyetem továbbra is közhasznú intézményként fog működni. A változás célja, hogy az egyetem új pályára álljon, hosszú távú finanszírozási stabilitásának biztosítékául pedig jelentős részvényvagyont is az alapítvány rendelkezésére bocsát az állam. Kiemelt cél, hogy az új modellnek köszönhetően az intézmény rugalmasabb feltételek mellett működjön együtt a vállalatokkal, és ösztönzőbb foglalkoztatási lehetőségek valósuljanak meg.A tervek szerint első körben két alapszakon, a Nemzetközi gazdálkodás és a Turizmus-vendéglátás szakokon indulhat az új modell, és fokozatosan terjesztik ki az egyetem képzési programjának jelentős részére - természetesen felmenő rendszerben, azaz a jelenlegi hallgatókat biztosan nem érinti a dolog. Ugyanakkor, mivel egy ilyen átalakításhoz az ágazati szintű jogi keretek megteremtése szükséges, nem csak a Corvinuson, hanem a hazai felsőoktatás több szereplőjénél, több szakon is átalakulhat a jelenlegi struktúra.a Portfolio-nak elmondta: az egyetem megújulásának nagyon fontos kérdése maga az oktatás fejlesztése.A Corvinus alapvető oktatási és kutatási területét a közgazdaságtan, a gazdálkodástudomány, illetve a társadalomtudomány és nemzetközi tanulmányok jelentik. Bár a három terület közel áll egymáshoz, a rektorhelyettes szerint vannak fontos különbségek, amiket figyelembe kell venni a fejlesztések során.Az uniós felsőoktatást egységesítő bolognai folyamat hazai bevezetésének eredményeképpen az terjedt el, hogy a képzési idő 3 vagy 3,5 év alapképzés plusz 2 év mesterképzés. Van olyan képzés, ami csak 3 év, amihez nem társul szakmai gyakorlat, és vannak olyanok, amelyeknél 3 év a tanulás és fél év a szakmai gyakorlat. Ezeket kétéves mesterképzések követik.Szabó Lajos úgy látja, hogy az üzleti képzéseknél és egyes társadalomtudományi területeken az egyéves mesterképzések versenyelőnyt jelenthetnek, ez az átalakítás egyik legfontosabb indoka:"Ha jó alapokkal rendelkeznek a hallgatók, és az alapozás során van lehetőség nemzetközi tapasztalatszerzésre és a szakmai gyakorlat végzésére is, akkor az egy éves mesterképzés előnyösebb lehet, jobban gazdálkodunk az idővel és jobban tudjuk fókuszálni a tanulnivalókat. Szeretnénk igazodni a nemzetközi normákhoz, másrészt azt is szeretnénk, ha már az alapképzésen is olyan hallgatókat tudnánk képezni, akik nemzetközi tapasztalattal is rendelkeznek: persze a hallgató eddig is mehetett külföldre, de ez nem épült be teljes mértékben a tantárgyi programba. Az új rendszerben az alapképzésben a tanulmányok meghosszabbodnak fél évvel, de a hallgató egy félévet külföldön tanul vagy külföldön teljesíti szakmai gyakorlatát, így garantáltan szert tesz nemzetközi tapasztalatra."

Így működik a külföldi félév

A külföldi tanulmányok finanszírozása nem jelent változást a hallgató magyarországi státuszához képest. Tehát ha a hallgató állami finanszírozott képzésben vesz részt, vagy a későbbiekben Corvinus-ösztöndíjas lesz, ez a finanszírozás fedezi a külföldi tanulmányokat is, és ha egy partnerintézményhez megy, akkor ott is biztosítja neki az egyetem a megfelelő feltételeket.

Mivel azonban a változásokat folyamatosan, felmenő rendszerben tervezik megvalósítani, az oktatás változásának érdemi hatása legkorábban 4-5 év múlva lesz érezhető a munkaerőpiacon.

A cégek szerint is fontos a külföldi tapasztalat

arról beszélt, hogy a külföldön tanulók alapvetően két dologban különböznek az itthon tanulóktól. Az egyik a nyelvtudás: ha valaki eltölt négy évet mondjuk egy londoni felsőoktatási intézményben, az jóval magabiztosabban kommunikál angolul, illetve a szaknyelvi tudása is sokkal erősebbé válik. A másik pedig a prezentációs képesség és a magabiztos fellépés, ezek fejlesztésére a nyugati egyetemek nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint a magyarok. Szeptemberben Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti irodájának vezetője nyilatkozott úgy a Portfolio-nak , hogy azok a fiatalok, akik túl vannak valamilyen külföldi gyakorlaton, a Morgan Stanley nemzetközi munkakörnyezetében magabiztosabban mozognak, rövidebb idő alatt integrálódnak. Kevésbé érzik kihívásnak például azt, hogy hangot adjanak kérdéseiknek, gondolataiknak, akár egy nemzetközi videókonferencián vagy egy szélesebb körű megbeszélésen. Ennek hátterében részint az angol nyelv magabiztosabb használata áll. Azok, akik külföldön tanulhattak vagy dolgozhattak gyakorlaton, ezeken a területeken némileg előnyben vannak. A tanácsadócég számos magyar kollégája járt már be nemzetközi viszonylatban is komoly karrierutat, és dolgozik vagy dolgozott más országban működő központokban, például Londonban vagy New Yorkban. Fogarasi azt is hozzátette, hogy sokan vannak, akik egy-egy nemzetközi kitérő után hazatérnek, hogy újra a budapesti irodában dolgozzanak. Bertalan Imre, az OTP HR vezetője interjúnkban arról beszélt, hogy a külföldön tanulók alapvetően két dologban különböznek az itthon tanulóktól. Az egyik a nyelvtudás: ha valaki eltölt négy évet mondjuk egy londoni felsőoktatási intézményben, az jóval magabiztosabban kommunikál angolul, illetve a szaknyelvi tudása is sokkal erősebbé válik. A másik pedig a prezentációs képesség és a magabiztos fellépés, ezek fejlesztésére a nyugati egyetemek nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint a magyarok.

A rektorhelyettes hozzátette: nem mindent egyszerre akarnak fejleszteni, megreformálni. Bizonyos területeken beváltak a meglévő struktúrák: tipikusan ilyen a közgazdaságtudományi képzés, ahol hasonló tartalmat, módszereket, szoftvereket használnak a Corvinus oktatói is, mint az élvonalbeli nemzetközi egyetemeken, és megfelelő keretet ad a 3+2-es struktúra. Nemzetközi mércével mérve is kiváló, magas szintű tartalmakat kínálnak az üzleti és a társadalomtudományi területen folyó képzések is, és itt is vannak olyan szakok, ahol jól működik a jelenlegi struktúra, más szakoknál viszont célszerű belevágni az átalakításba."Azt gondoljuk, hogy első lépésként két, tartalmában is leginkább nemzetközi orientációjú szak az, ahol a terveket a leggyorsabban meg tudjuk valósítani. A Nemzetközi gazdálkodás alapképzésen egy külföldi egyetemi tanulmányi félévvel, a Turizmus-vendéglátás alapképzésen egy nemzetközi környezetben végzett szakmai gyakorlati félévvel bővül a program."A Corvinuson az alapképzések átalakítása mellett megkezdődött az egy éves magyar és angol nyelvű mesterképzések programjainak kidolgozása is.A külföldi félévhez gyakorlatilag teljes mértékben a küldő egyetem biztosítja a feltételeket, a Corvinus partnerintézményeinél is tanulhat a hallgató, de választhat más egyetemet is világszerte. Az intézmény egyébként kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal és több nemzetközi akkreditációval rendelkezik, azaz független minősítő testületek mondtak véleményt arról, hogy milyen munka folyik az egyetemen. Ilyen minősítés például az Executive MBA képzés, valamint a Business and Management alapképzés EPAS akkreditációja. A Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak EAPAA nemzetközi akkreditációval rendelkezik. A Gazdálkodástudományi Kar jól halad az EQUIS és AACSB magas presztízsű nemzetközi akkreditációk megszerzésével teljes képzési portfólióját érintően.A Nemzetközi gazdálkodás szakon az egy félévnyi szakmai gyakorlat, a Turizmus-vendéglátás szakon akár két félévnyi szakmai gyakorlat is végezhető külföldön, így akár egy évet is külföldön tölthet a hallgató. Szabó Lajos szerint a piactól egyértelmű jelzéseket kaptak: azt szeretnénk, hogy olyan hallgatók végezzenek, akik nemzetközi tapasztalattal is rendelkeznek, és ezt majd itthon hasznosítják. Tehát ahelyett, hogy valaki a diploma megszerzése után egyből külföldre menjen dolgozni, sokkal inkább az a cél, hogy a külföldi tapasztalatot, oktatást kapja meg a képzése alatt.A külföldi tanulmányok évek óta szerepelnek az egyetemmel együttműködő cégek "kívánságlistáján". Az egyetem ugyanis folyamatosan monitorozza az ügyfeleit. A rektorhelyettes szerint ügyfélnek tekintik egyrészt magát a hallgatót, de azokat a vállalatokat, szervezeteket is, akik majd a végzett hallgatókat alkalmazzák. Több fórumon gyűjtik be ezeket az információkat: egyrészt minden szaknak van egy szakfejlesztési bizottsága, amiben vállalati, szervezeti, üzleti partnerek is részt vesznek, akik folyamatosan figyelik a képzések tartalmát. A másik oldalról vállalati kapcsolati testületeik működnek, olyan bizottságok, amelyek összegyűjtik a vállalati igényeket. Innen is ismerik a piaci igényeket arra, hogy olyan fiatalok kerüljenek ki a magyar munkaerőpiacra, akik már otthonosan mozognak külföldi környezetben.