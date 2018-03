Több 100 ezret is kaszálhat az, aki ajánl egy jó ismerőst a cégének

A versenyszférában bizonyos cégek toborzási stratégiájában régóta kiemelt szerepe van a munkatársi ajánlásnak, az ajánlónak járó toborzási bónusz összege pedig igen változó, akár több 100 ezer forint is lehet.

Több 100 ezret is bőven megér egy jó jelölt

Sok cég kezdett a megszokott kereteken kívül gondolkodni, amikor leendő kollégái megtalálásáról van szó. Hiszen a korábbi módszerek egy részének hatékonysága jelentősen csökkent. Új kommunikációs eszközöket vetnek be vagy éppen eseményeket szerveznek, hogy megszólítsák a potenciális jelölteket, izgalmas, aktuális témákkal, jó előadókkal érik el a megfelelő szakembereket. Sokszor olyan terepre kell merészkedniük a cégeknek a jó szakemberek felkutatásáért, amely eddig szinte ismeretlen volt. Bátran kell újítani és még mindig többségben vannak azok, akik csak távolról nézik ezt a világot

Széles a skála, hogy mekkora jutalmat fizetnek a cégek az ajánlónak: ez néhány 10 ezertől több 100 ezer forintos összegig terjedhet. Utóbbi sok pénznek tűnhet, de egy stratégiai gondolkodású vállalatvezető tudja, hogy ezzel a módszerrel elérhet másként talán elérhetetlen jelölteket is, emellett költségekben is lehet kedvezőbb ez a megoldás egy hagyományos keresésnél. Ugyanakkor ez a módszer egy a skáláról, jól felépített rendszerbe kell illeszteni, ahol a hagyományos keresések, a külső szereplők, fejvadászok és toborzók és a további alternatív eszközök okosan alkotnak egy kerek egészet

Cégek, amelyeknél már a dolgozók is toboroznak

1) Így szerzik az új dolgozóik negyedét

Minden harmadik vagy negyedik új munkatársunk az ajánlási rendszer segítségével kerül a céghez. Alkalmanként versenyt, házon belüli promóciót is elindítunk a megnövekedett toborzási igények lefedéséhez: legutóbb például sétarepülést kapott ajándékba az a kolléga, aki a legtöbb önéletrajzot ajánlotta be a HR-rendszerbe

A GE 2017-ben a nyitott pozícióinak 27%-át a belső ajánlások alapján töltötte be Magyarországon. A vállalatnál már több éve általános gyakorlat az ajánlás, a folyamat teljesen automatizált, az ajánló és az ajánlott jelölt közreműködése szükséges az elindításához.

2) Rövid időn belül látszanak az előnyök

Emellett minden karácsonyi időszakban, időszakos bónuszt alkalmazunk azon kollégák ajánlása után, akik a karácsonyi kiemelt időszakra - tehát meghatározott időre - csatlakoznak a céghez

A MÁV a hagyományos toborzási módszerek mellett a 2017-es év második felében vezette be a munkatársi ajánlási rendszert. Elsősorban a vasútüzem zavartalan működéséhez szükséges pozíciók betöltése vagy pótlása érdekében meghirdetett munkakörök esetében alkalmazzák.

Tavaly a magyar dolgozók 74%-a kapott valamilyen típusú juttatást a munkaadójától, és a munkaerőhiány miatt gyakoribbá vált a toborzási bónusz felkínálása - derült ki a Fizetesek.hu felméréséből , amely szerint a legnagyobb mértékben (7%) a mérnöki és informatikus pozíciók esetében jutalmazzák azt a dolgozót, aki jelöltet ajánl ismerősi-baráti köréből.Szervezetfejlesztési szakértőt kérdeztünk ennek az egyelőre még mindig szűkebb körben alkalmazott toborzási eszköznek a működéséről, illetve több vállalat osztotta meg velünk a tapasztalatait.Az elmúlt években jellemző tendencia, hogy számos új, vagy eddig elhanyagolt eszközt vetnek be a cégek a toborzás segítésére.- véliszervezetfejlesztési szakértő, aszakmai igazgatója, aki szerint a munkaerőhiány miatt (is) kényszerülnek rá egyre többen az új módszerek kipróbálására.A dolgozó ajánlási rendszereknél a munkavállaló közvetítő szerepet tölt be: a kapcsolati hálójában lévő szakembereket könnyen köti össze a vállalattal, amelynek kultúráját belülről ismeri, így tudja, hogy milyen ember illik oda. Az ajánló persze ezzel egyfajta felelősséget is vállal, és egyben kockáztat is, hiszen nem minden esetben tudhatja biztosan egy ismerőséről, hogy az érintett milyen munkavállaló. Ezt a felelősséget sok esetben a cégek is tudatosítják az ajánlókban, hiszen elterjedt gyakorlat, hogy csak a próbaidő lejárta és a szerződés meghosszabbítása után fizetik ki a bónuszt.- mondta el a Portoflio-nak Nagy Andrea, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az ajánlási rendszer hosszú távú, sikeres működéséhez jól felépített és menedzselt folyamatra van szükség, megfelelő kommunikációval. Ez például azt jelenti, hogy érdemes visszajelzést adni az ajánlónak, megköszönni a segítségét, és adott esetben tudatni vele, hogy ezúttal nem az általa javasolt jelöltet választották. Különben úgy tűnhet, hogy nem értékelik az általa tett erőfeszítést, és valószínűleg legközelebb nem veszi a fáradságot, hogy ajánlást tegyen.Kikértük néhány olyan cégnek a véleményét, amelyek már hosszabb ideje alkalmazzák a toborzási bónuszt, és annak is utánajártunk, hogy mit tapasztalnak azok, akik az elmúlt 1-2 évben vezették be. Az egybehangzó vélemény szerint nagyon gyors és költséghatékony módszerről van szó, amit általánosan minden pozícióra érdemes lehet bevezetni, de akár egy-egy kritikus munkakörnél is segítséget jelenthet. Ezenkívül minden nyilatkozó kiemelte, hogy az ajánlás nem biztosít semmiféle előjogot a pályázóknak: ugyanolyan kiválasztási folyamaton kell részt vennie mindenkinek attól függetlenül, hogy van-e ajánlása vagy sem. Általában minden dolgozó javasolhat jelöltet, gyakori kivételt ez alól, ha az adott kolléga döntéshozóként vesz részt az aktuális kiválasztási folyamatban.Az-nél közel egy évtizede működik a munkatársi ajánlás és a toborzási bónusz rendszere: szinte minden pozícióra - a szoftverfejlesztéstől kezdve a felhőmegoldások támogatásán át egészen az értékesítésig - lehet jelöltet ajánlani. Ha beválik az új kolléga, a próbaidő lejárta után, az ajánlást megtevő az egyébként fejvadászra és a hosszabb toborzási folyamatra fordítandó egyéb erőforrásokkal egyenértékű összegre, vagyis több 100 ezer forintra számíthat.- tudtuk meg, a szoftvercég HR vezetőjétől, aki szerint a rendszer fő előnye, hogy már "előszűrt" embereket ajánlanak a kollégák, így nagyobb is a beválás aránya. Ráadásul hatékonyabb, gyorsabb is ez a fajta toborzás, és ahogy növekszik a cég - most már több mint 1000 fős a létszám -, úgy szélesedik az elérhető kapcsolati háló is.A nyitott pozíciók mindegyikére lehet jelöltet ajánlani, amelyek az erre használt, úgynevezett-en is megjelennek (nem csak az álláshirdetési rendszerben), és itt kell a jelentkező adatait feltölteni. "Amint az ajánlott jelölt megkezdi munkaviszonyát, az ajánló kézhez kapja a bónuszt a következő fizetésével, melynek mértéke változó: a pozíció, a karrier sávja és a munkavégzés helye is befolyásolja- mondta elkommunikációs vezető.A Tesco-hoz eddig összesen 900 fő csatlakozott a dolgozói ajánláson keresztül Magyarországon. A programot egy rövidebb tesztelési szakasz után, 2016. januárjában vezették be közép-európai szinten (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) egységes folyamattal és feltételekkel. A tapasztalatok alapján 2017. októberében módosítottak a program feltételein, és megemelték az egyes ajánlások után járó bónusz összegét is. Minden pozíciónál alkalmazzák, vagyis az áruházi, irodai és a logisztikai központban megnyíló pozíciók esetén is.- közölte asajtóosztálya. A dolgozók online, illetve papír alapon is tudnak új kollégát ajánlatni. A bónusz egységesen 30 ezer forint, amit az ajánló kolléga a próbaidő lejárta, azaz 3 hónap után kap meg. A Tesco az eddigiek alapján hasznosnak találta ezt a megoldást, mert nagyobb arányban és tovább maradnak a cégnél azok a kollégák, akiket az ajánlási rendszeren keresztül alkalmaznak. Ennek a valószínűsíthető oka, hogy a kezdetektől rendelkezhetnek bizonyos kapcsolatrendszerrel, mélyebb rálátásuk lehet a vállalatra és az adott pozíció sajátosságaira, köszönhetően az őket ajánló kollégának.Az ajánló 35 ezer forint juttatásban részesül, ha jelöltje felvételt nyert és munkaviszonya a próbaidő lejártát-, illetve a munkakör betöltéséhez szükséges hatósági vizsga megszerzését követően is fennáll. A munkavállalói ajánlatnak a jelölt neve mellett tartalmaznia kell egy rövid indoklást, hogy miért tartja alkalmasnak a megnevezett pozíció betöltésére. A rendszer bevezetése óta meghirdetett pozíciókhoz 58 esetben érkezett ajánlás, azonban az ezek sikerességére vonatkozó adatok a vasúti- és hatósági vizsgák teljesítésével összefüggő kritériumok miatt csak néhány hónap múlva várhatóak - tudtuk meg a MÁV sajtóosztályától.