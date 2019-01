Készülnek a válságtervek a Brexitre

Gyógyszergyártók

Kiskereskedők és ipari vállalatok

Légitársaságok

Autógyártók

Közlekedés

Székhelyek

A vállalatok "mentőtervei" között szerepel a készletek felhalmozása, a termelés szüneteltetése, a disztribúciós központok elköltöztetése, vagy az új kereskedelmi útvonalak feltérképezése.A gyógyszercégek különösen sebezhetőek lennének egy megállapodás nélküli Brexit esetén, tekintve hogy egész Európát behálózza a beszállítói láncuk és szigorú szabályozói felügyelet alá esnek. Több mint 2600 féle gyógyszer gyártása folyik valamilyen fázisban Nagy-Britanniában, havonta 45 millió beteg kap gyógyszert a szigetországból, befelé pedig 37 millió doboz érkezik.A legnagyobb gyógyszergyártók, köztük az AstraZeneca, a Sanofi és a Novartis közölte, hogy a gyógyszerkészleteiket fogják növelni a Brexitre készülve. A GlaxoSmithKline és az AstraZeneca tervezi, hogy újrateszteli és engedélyezteti a gyógyszereket az Egyesült Királyságban és az EU-ban. A Glaxo ezen kívül módosítja az importengedélyeket, a csomagolást és biztosítja a raktározást. A vállalat közlése szerint ez mintegy 70 millió fontos költséget fog okozni neki a következő 2-3 évben, míg a jelenlegi költségek évente 50 millió font körül vannak.Az alkatrészek és a késztermékek készletezése egy bevetett megoldás arra, ha a termelő cégek és a kiskereskedők nem tudnak tervezni az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi kapcsolatokkal. Az Unilever néhány heti adaggal megnövelte a készleteit a csatorna mind a két oldalán, például az Egyesült Királyságban készülő dezodorokból és a kontinensen gyártott jégkrémekből.Közben a BT Group távközlési cég a set-top boksz-készleteit halmozza fel, hogy biztosan el tudja látni ügyfeleit. A Tesco minden termékcsoportra külön tervet dolgozott ki, már növelte az üvegek és csomagolóanyagok készleteit. De nem mindenki tudja ezt megtenni, a Sainsbury például, amely az élelmiszerek 30 százalékát a kontinensről szerzi be, közölte, hogy csak néhány napnyi áru felhalmozására van elegendő raktárhelye.Ami a ruhaipart illeti, a Joules európai disztribúciós központja áprilisban készül el, a Burberry luxuscég, a Nestlé, az Airbus és a Roll Royce is tervezi a készletei növelését a március 29-i céldátum előtt.A brit és az európai légitársaságok sem tétlenkednek annak érdekében, hogy repülni tudjanak a Brexit után is. A brit easyJet egy EU-tagállamban szerzett repülési engedélyt, míg a Wizz Air brit licencet kérvényezett. A légitársaságoknak és utazási cégeknek azt is figyelniük kell majd, hogy a kilépést követően EU-s többségi tulajdonban maradjanak, ha a brit részvényeseket nem veszik figyelembe, és ebben az esetben EU-s légitársaság maradhat és szabadon repülhetnek az EU-s repterek között. Ez főként az easyJetet, a Ryanairt és a British Airways anyavállalatát, az IAG-t érinti.A brit autóipar mintegy 850 ezer embert alkalmaz és évente 110 milliárd dolláros forgalmat generál, így kiemelten fontos az országnak. A nagy autógyártók közül a Nissan épített gyárat például az Egyesült Királyságban, ahonnan Európába exportál.Azon felül, hogy a többi iparághoz hasonlóan alkatrészekből és késztermékekből halmoznak fel készleteket, a BMW, a Honda azzal is operál, hogy az éves gyárleállást, amire a karbantartások miatt szükséges, a kilépés idejére időzítik. A Volkswagen megállapodott az északi kikötő, Immingham használatáról, ha szükség lenne az alkatrészek szállítására, míg az Aston Martin alternatív hajózási és légi szállítási útvonalakat keresett. A BMW az IT-rendszerét is fejleszti, valamint raktározási lehetőségeket keres a csatorna mind a két oldalán.Dover a legfontosabb kapu Európa felé, a brit áruk 17 százalékát kezeli. Napi szinten közel 10 ezer teherautó jár át rajta, élelmiszerektől kezdve gyógyszereken át autóalkatrészeket szállítanak. A szállítmányozó vállalatok arra figyelmeztetnek, hogy a vámellenőrzés visszaállítása többnapos késéseket okozhat. A kormányzat több mint 100 millió fontot költ további kompok indítására, a Dovertől 20 mérföldre található kis kikötő pedig elkezdte növelni a kapacitásait.Vállalatok és logisztikai cégek különböző brit kikötőket tesztelgetnek, az Eddie Stobart Logisztikai vállalat pedig vasúti szolgáltatást indított a londoni Tilbury kikötőből Daventry felé, ahol számos kiskereskedelmi cégnek van elosztóközpontja.Nem egy vállalat döntött arról, hogy európai központját elköltözteti az Egyesült Királyságból, például a Sony és a Panasonic. A nagy nemzetközi bankok pedig Európa-szerte alapítottak leányvállalatokat annak érdekében, hogy ügyfeleiket biztosan ki tudják szolgálni mindenhol.