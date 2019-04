Két, világra szóló magyar sikertörténet születhet

Miami ad otthont az innovációs ökoszisztéma egyik legjelentősebb konferenciájának, az eMerge Americas eseménynek, melyen negyven országból mintegy 15 ezer érdeklődő és több mint négyszáz cég vesz részt 2019. április 29-30 között.A szervezők több száz nemzetközi, innovatív technológiai vállalkozás közül választották ki az Aeriu és az Omnicoach csapatait, akik a kiállítási lehetőség mellett az esemény Startup Showcase szekciójában mutatkozhatnak be világszinten meghatározó vállalatok vezetői, több száz befektető és potenciális partner előtt. A startupok két külön kategóriában - korai és növekedési fázis - versenyeznek az értékes díjakért. Az INPUT Program nemzetközi szakértő által nyújtott tanácsadással, célzott üzleti találkozók szervezésével járul hozzá a sikeres szerepléshez.Azkereskedelmi forgalomban kapható drónokra optimalizált szoftvere nagy energiaigényű targoncák nélkül teszi lehetővé a nagy raktárakban történő leltározást. A szoftver leolvas bármilyen, jelenleg is használt vonalkódot és az így nyert adatokat az Aeriu által fejlesztett felhőben tárolja, ezáltal folyamatosan naprakész információt biztosít. Miami kiemelt logisztikai központ, így tökéletes célpiaca lehet a magyar vállalkozásnak.A korai fázisú kategóriában indulóa világ első, mesterséges intelligencián alapuló rendszere, amely az e-sportolók fejlődését segíti. Az Omnicoach kielemzi a játékosok teljesítményét és személyre szabott tanácsokkal, gyakorló feladatokkal támogatja őket. A terméket 2018 decemberében vezették be, jelenleg két játékra elérhető és több mint 1000 felhasználójuk van, akiknek több mint kétharmada amerikai.