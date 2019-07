Kiábrándító jelentések miatt esik Amerika 2019.07.25 18:22

A Dow Jones és az S&P 500 0,4%-kal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,6%-os esést mutat, miután a vállalati gyorsjelentések összességében a vártnál kedvezőtlenebbek lettek.

A Tesla 13%-ot veszített értékéből, miután a társaság második negyedéves gyorsjelentésében az árbevétel, a nettó eredmény és az egy részvényre jutó eredmény tekintetében is alulmúlta az elemzői várakozásokat. A Tesla jelezte, hogy folyamatosan azon dolgozik, hogy csökkentse a gyártáshoz kapcsolódó költségeit.

A Ford is most tette közzé eredményét, amelynek hatására 7%-ot esett az árfolyam. Az autógyártó eredménye elmaradt az elemzői várakozásoktól és a cég idei évre vonatkozó előrejelzését is csalódottan fogadták a befektetők.

A Facebook több mint 2%-ot esett a azt követően, hogy a jelentése szerint a hirdetési bevételek ugyan kétszámjegyű ütemben nőttek, viszont az 5 milliárd dolláros bírság miatt a profit zuhant és a kilátások is bizonytalanabbak a szigorúbb adatkezelés követelménye miatt.