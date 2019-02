Kiárusít a GE, urgik az árfolyam

A Danaher Corp. veszi meg a GE biotechnológiai üzletágát pontosan 21,4 milliárd dollárért. A GE mintegy 21 milliárd dollárnyi készpénzt kap az üzletágért és a nyugdíjkötelezettségek is a vevőhöz kerülnek. A General Electricnél folyamatban volt az egészségügyi üzletág leválasztása, amit most átmenetileg szüneteltet a cég annak érdekében, hogy lezárja a Danaher-tranzakciót.A divízió felszereléseket gyárt biotechnológiai célokra és gyógyszerterápiához, éves szinten mintegy 3 milliárd dollárral járult hozzá a GE bevételeihez. A várakozások szerint az év végéig zárulhat le a tranzakció. Az értékesítés része a cégnél folyó reorganizációs folyamatnak, aminek keretein belül leválasztja a cég az egészségügyi üzletágat, eladja a Baker Hughes-részesedését és kiszervezi a közlekedési üzletágát.A terv az volt, hogy egy elsődleges részvénykibocsátással válik meg az egészségügyi üzletágától a GE. A biotechnológiai üzletág eladása után egy 17 milliárd dolláros üzlet marad meg, ami többek között MRI-gépeket és egyéb képalkotó eszközöket.A hírre a GE részvényei 13 százalékot ugrottak az amerikai tőzsdén, de a Danaher részvényesei is jól fogadták a híreket, a Danaher árfolyama közel 8 százalékot ugrott.