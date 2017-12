Kiderült, melyik blue chipünk a legnépszerűbb a profik körében

November nagy részében esett a magyar tőzsde, ugyan a november közepén a lokális mélypont után láthattunk egy nagyobb felpattanást, amit viszont meredek esés követett, amelynek hatására a hónap végére több mint 2 százalékkal csökkent a BUX értéke. Az esés ellenére a hazai alapkezelők körében végzett felmérés alapján a döntő többségük nem vár nagyobb elmozdulást a haza részvénypiacon a következő 3 hónapban, így az előrejelzések alapján a BUX index megpihenhet a 36 740-40 700 pontos sávban.Hosszabb távon, az elkövetkezendő egy évre vonatkozóan már jobban megoszlanak a vélemények, ugyan a legtöbben továbbra sem számítanak nagyobb mozgásokra, de a megkérdezettek 38 százaléka 5-15 százalék közötti esésre számír a következő egy évben.

Az alapkezelői válaszokból képzett hangulati indikátorokon az látszik, hogy egy hónappal ezelőtti állapothoz képest jelentősen nőtt a pesszimizmus a hazai alapkezelők körében.

Azárfolyama, miután október végén új csúcsot ütött gyakorlatilag folyamatosan esett novemberben, jelenleg ismét 10 ezer forint alatt állnak a jegyzések, ami közel 7 százalékos esésnek felel meg a csúcshoz képest.Az alapkezelők körében a hónapban népszerűbb lett a, mely árfolyama jellemzően csak oldalazott novemberben. A napokban azonban nagy port kavart a Richterrel kapcsolatban, hogy több betegnél is akut májgyulladást fedeztek fel azok között, akik a Richter egyik készítményét használták, három esetben még májátültetésre is szükség volt. Az Esmya nevű készítményt a világ több országában is forgalmazzák, a következő évek bevétel-és profitnövekedése is részben ehhez a készítményhez köthető, így nem volt meglepő, hogy közel 6 százalékot szakadtak a papírok a hírre.Pesszimisták azonban a Mészáros-papírokra a befektetők, ami talán érthető is, miután csak az idén a5841 százalékot, az1651, azpedig 163 százalékot emelkedett.