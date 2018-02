Kiderült, melyik piacot hódítaná meg legközelebb az Apple

Ahogy egyre több időt ölünk ebbe, úgy hiszem egyre erősebben, hogy az Apple komoly eredményeket érhet el ezen a téren

Az Apple vezére a társaság éves részvényesi közgyűlésén beszélt Cupertinóban, kiemelte, hogy az egészségipar egy komplex szektor, ahova nehéz új innovatív szereplőknek betörni. Ugyanakkor szerinte a cég jó pozícióban van elsősorban fogyasztóközpontú gondolkodásmódja miatt.Cook kiemelte, hogy az Apple telefonjaiban már jelenleg is vannak olyan applikációk, melyek az ügyfelek egészségi állapotának felmérésében segítenek. Emellett az orvosok körében is elterjedtek a cég termékei, az iPad például széles körben használt. A vezérigazgató szerint azonban szeretnének ennél tovább lépni, amihez szövetségi engedélyekre is szükségük lesz, de azt gondolja, hogy ezek megszerzése nem okoz majd problémát.Az Apple már most együttműködik az amerikai egészségügyi hatóságokkal, illetve biztosítókkal. Cook arról is beszélt, hogy céljuk az orvosi adatok integrálása az iPhone-okba, de ez egyelőre béta fázisban van, csak néhány kórház használja a rendszerüket, de a céljuk, hogy ezt a teljes amerikai egészségügyi rendszerre kiterjesszék.- fogalmazott a cégvezető.