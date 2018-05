Kínai kézbe kerülhet a Gorenje

A Gorenje szerdán azt közölte, hogy hárman adtak be vételi ajánlatot, és a kínai vállalaté volt a legmagasabb. A Gorenje nem hozta nyilvánosságra egyikük nevét sem. Szlovén lapértesülések szerint azonban a másik két ajánlattevő is kínai cég volt, a Haier és a Hefei Meiling.A ljubljanai értéktőzsde zárása után a szlovén cég bejelentette, hogy a Hisense ajánlata mintegy 293 millió euróra értékelte a Gorenjét. A Hisense által felajánlott vételi ár mellett a kínai cég jelezte, hogy a Gorenje legalább 50 százalékát akarja megszerezni.A ljubljanai értéktőzsdén a Gorenje árfolyama 6,6 százalékos emelkedéssel, 6,80 eurón zárt. Ezután jelentették be a Hisense vételi ajánlatát.A Gorenje, amely az egyik legnagyobb, exportra termelő szlovén cég, tavaly jelezte, hogy stratégiai partnert keres. A Gorenje tavalyi profitja 84 százalékkal zuhant a költségek növekedése és az éleződő verseny miatt.A Gorenje legnagyobb részvényesei között van a 11,8 százalékos hányaddal rendelkező Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC), és a japán Panasonic, amelynek 10,7 százalékos a tulajdonrésze.