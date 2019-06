Kivárással indul a nap az európai tőzsdéken

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Mik az előjelek mára?

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A szerdai kereskedés első felében a Fed elnökének támogató hangvételű nyilatkozata segítette felfelé az európai tőzsdéket, a kereskedés második felére azonban elfogyott a lendület. A magyar tőzsde végül mérsékelt eséssel zárta a napot, a blue chipek közül egyedül az OTP tudott emelkedni. A BUX 83 pontos mínusz mellett 0,2 százalékkal került lejjebb, az OTP 0,6 százalékos erősödés után 12 329 forinton zárt, míg a Mol 1,3 százalékos esést követően 3 296 forinton fejezte be a szerdai kereskedést. A Richter 0,6 százalékos esés után 5 100 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 0,8 százalékkal került lejjebb, a telekomcég papírjai 418 forinton zártak.A kedvezőtlen magyar és a vegyes európai tőzsdei teljesítmény után emelkednek a vezető amerikai részvényindexek, pedig egy rossz makroadat is borzolta a befektetők kedélyeit. Az Egyesült Államok magánszektora májusban 27 ezer munkahelyet teremtett, ami jóval elmaradt a várakozásoktól, és a legalacsonyabb növekedés több mint kilenc éve - derült ki az ADP jelentéséből. A Dow és az S&P 500 0,82%-os, a Nasdaq pedig 0,64%-os emelkedéssel zárta a szerdai kereskedést.Az ázsiai tőzsdéken nincs egyértelmű irány ma reggel, miközben a japán Nikkei 0,1 százalékot emelkedett, a sanghaji tőzsde indexe 0,7 százalékot esett, a hongkongi Hang Seng pedig a tegnapi záróértékén stagnál. A dél-koreai tőzsde nemzeti ünnep miatt zárva tart ma. Az európai tőzsdéken csendesen indulhat a nap a határidős indexek állása alapján, a befektetők az EKB kamatdöntésére várnak. A DAX 10 futures 10 pontos csökkentést vetít előre a nyitásra.A befektetők abban kezdtek reménykedni, hogy a Fed idén kamatot csökkenthet, hogy megtámogassa a gazdasági növekedést Jerome Powell nyilatkozata után, miszerint az amerikai jegybank figyeli a gazdaság teljesítményét. Elemzők szerint a piacok el is kezdték árazni a potenciális kamatcsökkentést. A kereskedelmi kérdések folyamatosan terítéken vannak, egyelőre nincs megegyezés Amerika és Mexikó között, de a kétoldalú tárgyalások csütörtökön folytatódnak.

Mire érdemes ma figyelni?

A KSH-ra kell figyelni csütörtök reggel, ugyanis a statisztikai hivatal az ipari termelés előzetes adatait publikálja. Délelőtt az ÁKK tartja szokásos kötvényaukcióját, amire figyelhetnek a befektetők. Ennél fontosabb lehet azonban az EKB kamatdöntő ülése, illetve Mario Draghi jegybankelnök azt követő sajtótájékoztatója, melyen a befektetők leginkább a jövőbeli kamatpályával kapcsolatos előrejelzésre figyelhetnek.