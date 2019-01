Elfogyott a lendület, napi limittel esik a Kartonpack 2019.01.24 10:24

Az elmúlt napok folyamán a Kartonpack árfolyama többször is napi limittel emelkedett, a részvény szerdán egészen 42 800 forintig emelkedett, ezt követően azonban alábbhagyott a lendület és a részvény végül napi limittel, közel 20 százalékot esett. Az esés ma is folytatódott, a Kartonpack árfolyama ma is napi limittel esik, a részvény 23 200 forintig zuhant ma délelőtt.