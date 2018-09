Kizárólag nagyvadakra lőne a Konzum - Négy szektor a célkeresztben

A Konzum EBITDA-ja az elkövetkező 2-3 évben akár akvizíciók nélkül is elérheti évente a 10 milliárd forintot elsősorban a Hunguest Hotels és az Appeninn ambíciózus növekedésének köszönhetően.

A társaság pro forma saját tőkéje, figyelembe véve a bejelentett tőkeemelések hatásait, a 2016. december végi 600 millió forintról 2017 decemberében 68 milliárd forintra nőtt. Ezzel együtt a Konzum profittermelő képessége is dinamikusan bővült. A 2017-es pro forma EBITDA mintegy 5,8 milliárd forint, és a tőkeemelésekkel, illetve akvizíciókkal elértük, hogy a Konzum-csoport mára olyan stabil működési eredménnyel rendelkezik, ami egyszeri tételektől tisztított és a jövőben a várakozásaink szerint dinamikusan növekszik majd.Az elmúlt időszakban a magyar tőkepiacon nem láthattunk sok tőzsdei kibocsátást, így összevont tájékoztatót sem. Mi idén hármat is készítünk és nagy örömünkre szolgál, hogy ily módon is támogathatjuk a magyar tőkepiac fejlődését. A Konzum összevont tájékoztatója a befektetők számára teljes körűen és transzparensen mutatja be a társaság és a konszolidációs körbe bevont vállalatok tevékenységét, stratégiáját, piacait, menedzsmentjét, a tőkeszerkezetét, illetve az elmúlt időszak gazdasági tranzakcióit, amelyek mind a Konzum transzparenciáját erősítik.Tény, hogy mintegy másfél év alatt egy nagyon dinamikus növekedés zajlott a Konzum életében, de ennek az is oka volt, hogy a tulajdonosok egy platformcégbe szálltak be. A növekedési stratégiának megfelelően átalakítottuk a társaság szervezetét és jelentősen megnöveltük a méretét, valamint exponenciálisan javítottuk az eredménytermelő képességét. Jelenleg négy terület van, ahol a Konzum befektetéseket hajt végre: turizmus, ingatlanbefektetés, pénz- és tőkepiac - biztosítás valamint vagyonkezelés. Az idegenforgalom területén a Hunguest Hotelsnek és a Balatontouristnak vannak komoly érdekeltségei - ez a szegmens az egyébként, amely a Konzum-csoport zászlóshajója -, innen származott az EBITDA jelentős része is 2017-ben. Az elmúlt 18 hónapban kialakítottuk a négy szegmensből álló holding struktúrát, valamint megtörténtek a korábban bejelentett apportok, kivéve a Balatontourist folyamatban lévő apportját. Ez hatalmas előrelépés a cég újkori történelmében.

Egyrészt, hogy megvalósuljon a tulajdonosi kontroll, az 50 százalék feletti részesedés elérése, amelyet a CIG Pannónia kivételével sikerült is mindenhol elérnünk. A másik cél a portfóliótisztítás volt, korábban ugyanis többször érték olyan kritikák a társaságot, hogy nehezen átlátható a cégcsoport szerkezete. Most már elmondhatjuk, hogy az MKB Bank kivételével - amely a METIS és a METIS 2 magántőkealapok tulajdonában van - minden jelentősebb eszköz közvetlenül a Konzum Nyrt.-ben található. Az eddig elmondottak összefoglalásaként megállapítható, hogy kialakult egy átlátható holdingstruktúra, amely megfelelő alapot teremt ahhoz, hogy a növekedés következő fázisába lépjünk, amely ezt követően jóval nagyobb mértékű lesz.A Konzum közgyűlési döntését követően azonnal megindítottuk a splithez szükséges felügyeleti eljárást, és folyamatosan együttműködünk a KELER-rel annak érdekében, hogy a részvényfelosztás minél hamarabb megvalósulhasson. Ahogy a ma reggeli közleményben jeleztük, erre várhatóan - az új részvények BÉT-re történő bevezetését követően - 2018 szeptemberében sor fog kerülni.A splittel a Konzum forgalom növekedését, a likviditást szeretnénk erősíteni, hogy ezzel is vonzóbbá tegyük a vállalat papírjait az intézményi- és a kisbefektetők számára.A most publikált Összevont Tájékoztató elkészítését több hónapos munka és komoly, átfogó jogi átvilágítás előzte meg, amelynek eredményeként a befektetők teljes képet kaphatnak a vállalatról. Az anyag összeállítása egyébiránt a hazai és uniós direktíváknak megfelelően törvényi kötelezettségünk is volt. A tájékoztató egyaránt szól a kisbefektetőknek és az intézményi befektetőknek, miközben nagyobb segítséget jelent a társaság működésének megismerésében is.Az OTP Csoport megjelenése fontos lépés a Konzum életében és úgy gondolom, hogy a közeljövőben további hazai és nemzetközi befektetőt üdvözölhetünk a befektetőink sorában. Egy éve állandó résztvevői vagyunk hazai és nemzetközi befektetői roadshow-nak, és megnövekedett befektetői érdeklődést tapasztalunk.Ez a munka már elkezdődött, több elemzőházzal is folytattunk megbeszéléseket az elmúlt fél évben. Konkrét neveket még nem említhetek, de azt elárulhatom, hogy a közeljövőben régiós szereplők kezdhetik meg a Konzum követését.Ha egy erőteljesebb kamatemelkedés indulna meg, az természetesen érintene bennünket is, a Konzum-csoport hitelein keresztül. Ugyanakkor rendszeresen végzünk stressz-teszteket arra vonatkozóan, hogy a kamatok emelkedése hogyan érintené a társaságot. Ezek alapján elmondhatom, hogy nem olyan a tőkeszerkezetünk, hogy azt a kamatok megugrása negatívan érintené. Természetesen az általános makrogazdasági környezet hatással van a hazai vállalatokra, így a Konzum működésére is. Bízunk abban, hogy a jelenlegi gazdasági környezet még hosszú évekig fenntartható fejlődést biztosít a hazai vállalatok számára.Nem. Ha a korábbi tőkeemeléseket nézzük, akkor elmondható, hogy több lett a részvények darabszáma, de ugyanakkor a társaság saját tőkéje is jelentősen növekedett. Ha a mostani példát vesszük és megvizsgáljuk, hogy az új részvények bevezetésével pro forma szerint a 2017-es egy részvényre jutó saját tőke hogyan változott, akkor látható, hogy 1958 forintról 2114 forintra nőtt. Ehhez hozzá kell még tenni azt is, hogy mi mindig a bejelentéskori piaci árfolyamon emeltünk tőkét, és ez a jövőben sem változik.A tőkeemelések hatásait figyelembe a Konzum 1,1 - 1,2 P/BV-n forog, ami alacsonyabb, mint a régiós holding vállalatok hasonló értéke. Figyelembe véve a Konzum növekedési kilátásait, véleményem szerint a 2x P/BV esetén sem tekinthetőek a Konzum részvények túlárazottnak.Alaptalan ez a félelem. Most valóban erőteljes növekedési szakaszban vagyunk, de egy-két éven belül, tehát akár már a 2019-es eredménye után is fizethet osztalékot a Konzum a részvényeseinek.

A Konzum menedzsmentjének célkitűzése szerint a jövőben kevesebb számú, de a méretüknél fogva sokkal jelentősebb akvizíciókat valósítsunk meg. Léptéket váltunk ezen a területen is.

Nem feltétlenül hotelláncok felvásárlásában gondolkozunk, hiszen van már egy jelentős portfóliónk, inkább egyéni akvizíciók fordulhatnak elő a jövőben. Folyamatosan keressük a jó lehetőségeket. Amiben fejlődni szeretnénk, az a budapesti jelenlét, ahol a "city hotel" kategóriában tartok elképzelhetőnek bővülést. Ahogy az összefoglalóban is rámutattunk: a stratégiánk része a már meglévő portfólió felújítása, az akvizíciók Budapesten és a magyar nagyvárosokban, továbbá a lehetőségektől függően elképzelhető a régiós növekedés is.Sok esetben üzleti titokról van szó, ugyanakkor ezek az információk a féléves, éves beszámolókban, illetve a mostani összevont tájékoztatóban bárki számára elérhetők, teljes körűen megismerhetők.Természetesen minden vállalatnak vannak növekedési korlátai. Mi durván 18 hónap alatt jutottunk el a mostani holdingméretig, amelyet nagyon erőteljes növekedésnek tartok ahhoz képest, ahonnan indultunk. A magyar gazdaság stratégiailag fontos ágazataiba fektetünk, ez a folyamat a jövőben is folytatódik majd. A befektetői tájékoztató alapján meghatározhatók azok a szegmensek, amelyekben további növekedést tervezünk. A Konzum jövőbeli akvizícióiban az intézményi befektetők lehetnek a támogatóink.Stratégiánk szerint négy nagy területet látunk: a bank- és pénzügyi szektor, az informatika, az ingatlanszektor, valamint a telekommunikációs szektor mind fókuszban van. Úgy gondoljuk, hogy ezeken a területeken jelentős növekedés áll előttünk az elkövetkezendő időszakban.

A telekommunikációs szektor a növekedési stratégiánk egyik fő iránya, és mindenképpen szeretnénk ezen a területen megjelenni. A célvállalatokat a tőzsdei jogszabályok miatt nem nevezhetem meg, de azt kijelenthetjük, hogy ennek a szektornak rövid időn belül szeretnénk stratégiai, pénzügyi szereplőként részesei lenni.Az MKB menedzsmentjének mind a tőzsdei törekvéseit, mind pedig a bankszektorban tervezett akvizíciós törekvéseit a kezdetek óta támogatja a Konzum igazgatósága, illetve nagytulajdonosai.Szereplői vagyunk a tőkepiacnak minden oldalról nézve. Természetesen, ha egy ilyen akvizíció megvalósulna, az nem lenne idegen a rendszertől, hiszen több tőzsdei társaság is van a körünkben, jelentős tranzakciókkal, potenciális kötvény- és részvény-kibocsátásokkal a jövőben, ebben akár jelentős segítséget biztosítana egy pénzügyi szolgáltató felvásárlása is.