Milliárdos árbevétel a magyar étteremláncnál: jöhet a külföldi terjeszkedés

A Zing hat éve truck-ként indult, és hamar komoly növekedést produkált - köszönhetően többek között az akkori hamburgerpiacon kevésbé jellemző minőségi, magyar alapanyaghasználatnak.A cégcsoport lapunkat arról tájékoztatta, hogy a tavaly elért 1,5 milliárd forinttal megközelítették, de idén várhatóan már át is lépik a 2 milliárd forintos nettó árbevételt. Az eladott hamburgerek mennyisége is nőni fog idén: a tavalyi 800 ezerhez képest várhatóan eléri, és meg is haladja az 1 milliós "álomhatárt".2018. végén két éttermet nyitottak, októberben a Shopmark üzletházban majd decemberben a Nyugati Pályaudvarnál. Az új oktogoni étteremmel 8-ra nőtt a főváros harmadik legnagyobb hamburgeres láncának üzletszáma.

A cég terjeszkedése folyamatos: évente 2-3 új étterem megnyitásával számolnak, az elsőszámú cél pedig az, hogy országosan is jelen tudjanak lenni a piacon. Ezt követően a nemzetközi terjeszkedésen lesz a hangsúly. Körülbelül 10 millió forintos kezdőtőkével lehet náluk valaki franchise-tulajdonos. Ebben az összegben a betanítás is benne van és a jelentkezők egy jól működő, naprakész rendszerbe csatlakozhatnak be.A nyolcadik étterem - ami az első franchise-burgerezőjük - nem csak az oktogoni lokáció miatt érdekes, hanem a tulajdonos személye miatt is. Hangyási Tamás a McDonald's gyakornokaként indította karrierjét, majd végigjárta a ranglétrát. Hosszú évek után, öt éve szakított az amerikai gyorsétteremlánccal, de a szektortól nem tudott eltávolodni, segített kidolgozni a Zing franchise-rendszerét, majd úgy döntött, ő nyitja meg az első franchise üzletet.