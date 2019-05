Vállalkozások ezreit kapcsolja össze az új közösségi platform

Sok kkv ráadásul nincs is jelen az interneten, sokaknak máig nincs honlapjuk. Ez a rendszer viszont lehetőséget ad arra, hogy ők is bemutatkozzanak

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését az Erste Bank támogatta.

Magyar fejlesztésű üzleti közösségi platform indul május 10-én. A Brillit célja, hogy segítséget nyújtson a vállalkozóknak a lehetséges piaci partnerek felkutatásában és összekapcsolásában."Bő 4 évvel ezelőtt született az ötlet, a vállalkozói problémák hívták életre. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy a vállalkozóknak nem könnyű új üzleti kapcsolatokat építeni, új ügyfeleket szerezni, bővíteni a céget" - mondta a Portfolio-nak a rendszer fejlesztését vezető. A cél tehát az volt, hogy egy átlátható, könnyen kezelhető, egységes, de mégis rugalmas rendszerben összekössék a megrendelőket a lehetséges beszállítókkal. A Brillitet a vállalkozás méretétől függetlenül bárki igénybe veheti, a cél az, hogy a társas vállalkozásokon kívül az egyéni vállalkozókat is segítsék, hogy új üzleti partnereket, üzleti lehetőségeket tudjanak szerezni, és hosszú távon tudják növelni versenyképességüket, stabilitásukat.Olyan platformban gondolkodtak, amely a kisvállalkozások esetében leegyszerűsíti a beszerzést. Alapesetben ugyanis a vállalkozónak ki kell keresnie a potenciális szállítókat, kontaktokat a netről, és mindegyiknek el kell küldeni az árajánlatot, majd a beérkezett ajánlatokat össze kell hasonlítani. Ezt a folyamatot könnyíti meg a Brillit Hungary Kft. platformja.- tette hozzá Bracsok.A Brillit május 10-én indult, és már 1300-nál is több cég regisztrált. Bracsoktól megtudtuk, maga a regisztráció ingyenes és kötelezettségmentes, azonban van lehetőség előfizetésre."A beszerzés létrehozása az egyetlen, ami minden előfizetői csomag számára korlátlan számban vehető igénybe, de alapesetben csak bizonyos mennyiségű árajánlat küldhető. Lehetőség van azonban a korlátlan mennyiségű szolgáltatást tartalmazó Professional csomagot választani, aminek ára havi bruttó 9990 forint. Gondoltunk azokra a kis- és mikrovállalkozásokra is, akik esetleg a minimális szolgáltatásoknál többet szeretnének, de nem akarnak havonta fix összeget fizetni. Ha valaki kifut az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokból, alkalmanként vásárolhatnak hozzá "darabáron" kiegészítő szolgáltatásokat is" - mondta Bracsok Norbert, aki megjegyezte, ahhoz, hogy a Brillit elérhesse a céljait, folyamatos közösségépítésre van szükség. Minél nagyobb a közösség annál eredményesebben tudnak majd a vállalkozók új üzleti kapcsolatokat kiépíteni.Az üzleti közösséget működtető céggel az Erste Bank együttműködési megállapodást kötött, a pénzintézet kisvállalkozó ügyfelei számára elérhető lesz egy speciális csomag (Power Network by Erste), aminek keretén belül a vállalkozások hat hónapon keresztül ingyenesen használhatják a platformot. A promóciós időszak után a bank ügyfelei kedvezményes fizethetnek elő a Professional csomagra.