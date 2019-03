Komoly hozamról maradt le, aki túl korán fedezékbe vonult idén

Kifejezetten erős volt az idei első negyedév a világ tőkepiacain, miközben tavaly decemberben nagy esést láttunk a részvénypiacokon, idén év elején ismét nőtt a kockázatvállalási hajlandóság, mivel egyrészt egyre több piaci szereplő gondolja úgy, hogy évekre vagyunk egy esetleges amerikai recessziótól, a kínai gazdasági növekedés bár alacsonyabb ütemű, mint az elmúlt években, azonban még mindig jelentős bővülésről beszélhetünk, az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások a megállapodás felé haladnak, a világ jegybankjai pedig az elmúlt hónapok kommunikációja alapján (a Fed idén jóval kevesebb alkalommal emelhet kamatot, mint amire a befektetők korábban számítottak, az EKB egy új hitelezési aktivitást élénkítő program elindítását jelentette be, és a hivatalos kommunikáció későbbre tolta az első lehetséges kamatemelés időpontját) ha bár közvetetten is, de olyan lépéseket tesznek, amelyek piacbarátnak mondhatók. Szóval összességében még indig van minek örülni annak ellenére, hogy azért vannak kockázatok bőven, elég csak a teljesen bizonytalan kimenetelű Brexitre gondolni, de az európai lassulásra utaló legfrissebb makroadatok is bizonytalanságot okoznak.Az még mindig nem dőlt el, hogy az elmúlt hónapok emelkedése egy tartós emelkedés első hulláma, vagy a már tavaly elindult medve piaci korrekció, mindenesetre akik túl korán vonultak fedezékbe, azok komoly hozamokról maradtak le idén. Az első ábrán jól látszik, hogy a vezető részvényindexekén túl a nyersanyagok széles körének az árfolyama is szépen emelkedett idén, például az olaj ára is jóval feljebb áll most, mint tavaly év végén, ez utóbbinak az oka egyrészt a geopolitikai feszültségekben (Irán, Venezuela stb.) keresendő, másrészt az OPEC a kitermelés visszafogásán keresztül is stabilizálta az olaj árát. A lista végén a VIX index áll, ami jól mutatja a globális tőkepiaci hangulat javulását.

A fontosabb részvénindexek közül a kínaiak állnak az élen, ami egyrészt annak köszönhető, hogy tavaly viszont egy évtizede nem látott esés zajlott az ottani tőzsdéken, szóval volt honnan emelkedni idén, másrészt az is igaz, hogy az amerikai és a kínai vezetés is a kereskedelmi megállapodások felé tereli az egyeztetéseket, ezen felük fontos tőkepiaci esemény volt, hogy az MSCI a korábbinál jóval nagyobb súllyal veszi figyelembe a kínai részvényeket, ami a kínai piacra irányította a befektetők figyelmét. A lista első felében korábbi lemaradókat (görög, olasz tőzsde) találunk, a magyar tőzsde az elmúlt évek szárnyalása után tovább kapaszkodott felfelé, igaz, a korábbi években látottnál kisebb mértékben.

Európán belül a részvényindexek nagy többsége emelkedett idén, a magyar tőzsde 2019 első negyedévében nagyjából a lista alsó harmadába esett. A görög index jó teljesítménye mögött egyrészt bázishatás áll, hiszen az elmúlt években nagyon gyenge volt az ASE, másrészt a makroadatok alapján úgy tűnik, hogy jvul a görög gazdaság teljesítménye is, a görög GDP például a tavalyi negyedik negyedévben jóval az elmúlt évek átlaga felett, 1,6 százalékkal bővült, jól alakul az export és a turizmus is jól teljesít, a hitelminősítők is optimistábbak lettek az országra.

A legfontosabb magyar részvényindex, a BUX értéke 6,5 százalékot emelkedett idén. A BUX-papírok közül a legnagyobb sztár a 4iG volt idén, a piaci szereplők várakozása az, hogy Mészáros Lőrinc beszállásával az IT cég komoly megrendeléseket kaphat, árbevétele és profitja jelentősen nőhet idén, ennek is szól az árfolyam száguldása. A listáról érdemes még kiemelni az OTP-t, amelynek az árfolyama idén közel 12 százalékot emelkedett, a magyar bankpapír árfolyama új történelmi csúcsra ugrott, ebben szerepet játszott, hogy elkezdtek beérni az elmúlt évek akvizíciói, a bankcsoport azonban nem csak akvizíciókon keresztül, de organikusan is szépen növekszik, több mutató alapján kiemelkedő pénzintézet Európában. A lista végén a Waberer's áll, a szállítmányozó cég papírjainak árfolyama több bizonytalanság (európai fuvarozási piac átalakulása, cégvezetés átalakulása stb.) miatt került nyomás alá.