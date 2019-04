Komoly versenytársat kap a Mol Limo és a GreenGo

Új autómegosztó cég érkezik Magyarországra

Április 29-én válik elérhetővé a DriveNow szolgáltatása

Nagyot emelkedett idén az AutoWallis árfolyama

Április végén Magyarországon is elérhetővé válik a DriveNow szolgáltatása. A cég része a német autógyártók - a BMW és a Daimler közös vállalatának - a Share Now autómegosztó szolgáltatásnak. A jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkező, ún. free-floating autómegosztó szolgáltató nyolc különböző BMW és MINI modellel, összesen 240 autóval indítja el szolgáltatását Budapesten, köztük 40 elektromos BMW i3-assal. A szolgáltatás magyarországi jogtulajdonosa a Wallis cégcsoporthoz tartozó Wallis Autómegosztó Kft., amely franchise-modellben működteti a DriveNow-t.A hazai piacon megszokott perc- és napidíj alapú mellett óradíjas (3, 6, 9 órás) csomagokkal is bérelhetőek lesznek az új, prémium kategóriás autók. Az autók bérleti díja modelltől függően 99 és 129 forint/perc között változik, de az óránkénti csomagokkal a percenkénti költség akár 62 forintra is csökkenhető. A szolgáltatás flottájában Mini Cabrio-k, 3 és 5 ajtós Minik, X2-es városi terepjárók és elektromos i3-as modellek is helyet kapnak. Ezek mellett a flottában megtalálhatóak lesznek BMW 1-es szériába tartozó 5 ajtós járművek, a BMW 2-es szériába tartozó Active Tourer-ek, valamint BMW X1-esek is.A Budapest központi területeinek nagy részét lefedő 63 négyzetkilométeres szolgáltatási területen a felhasználók a DriveNow applikáció segítségével bérelhetik ki a 240 gépkocsi bármelyikét. A felhasználók a bérelt autókkal el is hagyhatják a felhasználási területet. A járműveket a felhasználási terület bármely pontján elérhető közterületi parkolóhelyen letehetik és felvehetik a szolgáltatást használók.A Share Now vezérigazgatója kiemelte, hogy Budapest az első város, ahol a társaság a közép-kelet-európai régióban jelen van. Olivier Reppert hozzátette, hogy a modern és gyorsan növekvő városban nagy az igény a fenntartható és rugalmas mobilitás iránt. A társaság meggyőződése, hogy szolgáltatása tökéletesen kiegészíti a magyar fővárosban található közlekedési formákat. A Wallis franchise-üzemeltetője nagy tapasztalattal rendelkezik a mobilitási piacon, ezért tökéletes partnere a társaság itteni üzleti tevékenységének.Az AutoWallis igazgatóságának elnöke kiemelte, hogy a BMW meghatározó régióbeli partnereként és a trendek alapján egyértelmű volt, hogy az AutoWallisnak kell belevágnia ebbe a szolgáltatásba. Müllner Zsolt azt is hozzátette, hogy a Wallis története szorosan egybeforrt a mobilitás fejlesztésével, a társaság jelentős befektetései a cég elkötelezettségét mutatják e területen, és a társaság hisz abban, hogy a szektor előtt ígéretes jövő áll.Fischer Péter, a DriveNow hazai képviseletét ellátó Wallis Autómegosztó Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy a társaság kínálatában elérhető nyolc különböző modellel a fővárosban közlekedőknek minden élethelyzetre megfelelő, amelyben autóra van szükségük, megfelelő, komfortos és elérhető megoldást kíván nyújtani a cég. Fischer Péter hozzátette, hogy a társaság a jövőben folyamatosan bővíti és fejleszti szolgáltatásait.A DriveNow szolgáltatása április 29-én válik elérhetővé, de az érdeklődők már április 11-től regisztrálhatnak a DriveNow applikáción keresztül, vagy a DriveNow honlapján. Ezt az első ötezer felhasználó ingyenesen teheti meg a szolgáltatáshoz tartozó okostelefonos alkalmazáson keresztül. Az ingyenes regisztrációs időszakot követő első négy hétben 4 990 forint egyszeri regisztrációs díjért, ezt követően pedig egyszeri 9 990 forintos díjért lehet majd a szolgáltatást igénybe venni. Mindegyik esetben 25 bónusz perc jár majd minden regisztrációhoz.Az AutoWallis hétfőn tette közzé éves beszámolóját , a társaság bevétele 2 százalékkal nőtt az előző évhez képest, az eredmény viszont kétszámjegyű ütemben csökkent. Az AutoWallis azt tervezi, hogy a következő öt évben megkétszerezi árbevételét, és az ennek eléréshez szükséges stratégiát májusban mutatja be. Az AutoWallis árfolyama csütörtökön 0,7 százalékkal került lejjebb, a társaság részvényei idén azonban nagyot emelkedtek, az AutoWallis árfolyama 20 százalékkal került feljebb.