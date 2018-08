Közel hatéves mélypontra zuhantak a Bayer részvényei

Hétfőn hatalmasat estek a Bayer részvényei, miután kiderült, hogy egy amerikai bíróság 287 millió dolláros kártérítés megfizetésre kötelezte a Monsantót azt követően, hogy először mondták ki a hivatalosan, hogy társaság által gyártott, glifozátot tartalmazó Roundup gyomirtó rákkeltő. A bíróság felelősnek mondta ki a nemrégiben a német Bayer tulajdonába került céget abban, hogy nem tájékoztatta vásárlóit a szer használatának lehetséges következményeiről, bár tisztában volt a termék használatával járó egészségügyi kockázatokkal.A pénteki ítélethirdetést követően a Monsanto közleményt adott ki, amelyben tudatta, hogy fellebbez a 287 millió dolláros kártérítés ellen. A vállalat mindig tagadta, hogy glifozátos gyomirtói rákbetegséget okoznának.Az ítélet után valószínűsíthetően további perek indulhatnak a Monsanto ellen, és amerikai lapértesülések szerint máris több ezernyi ilyen jellegű per van folyamatban az Egyesült Államokban. A befektetők egy része attól tart, hogy a Bayernek ennél végül jóval többet kell majd fizetnie.A piaci szereplők azonban újabb büntetések miatt aggódnak, miután a Handelsblatt a Wirtschaftswochéra hivatkozva ma arról számolt be, hogy a Monsanto ismét jelentős bírságokkal nézhet szembe az Egyesült Államokban, a cég által gyártott Dicamba gyomirtó miatt, amelynek használata gazdasági károkat okozott a gyomirtó felhasználóinak. A lap szerint arkansas-i és dél-dakotai farmerek csoportos keresetet nyújtottak be a cég ellen st. louis-i kerületi bíróságon.A hírt egyértelműen negatívan fogadták a befektetők, a Bayer részvényei 5,7 százalékos zuhanást produkáltak a csütörtöki kereskedésben, a társaság papírjai a héten több mint 18 százalékkal kerültek lejjebb a héten, ami öt és fél éves mélypontot jelent.