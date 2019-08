Kritikus szint közelében a Richter

Kritikus szint közelében jár a Richter

Ismét izgalmas a Richter grafikonja, a gyógyszergyártó részvényei az elmúlt hónapok során az 5 000 és az 5 300 forintos sávban mozogtak, azonban a társaság második negyedéves gyorsjelentése után az árfolyam lefelé vette az irányt és a Richter az 5 000 forintos szint közelébe érkezett meg. Az 5 000 forintos támasz közeléből júniusban és júliusban is sikerült visszapattannia az árfolyamnak, ezért elképzelhető, hogy a Richter a jelenlegi szintekről ismét emelkedéssel próbálkozik meg, azonban az 5 000 forintos szint szignifikáns letörése esetén nagyobb esés is elképzelhető.

Nem drága a Richter

A technikai kép alapján nem kizárt, hogy az árfolyam ismét felpattan és a sávozás folytatódik, a fundamentumok esetében a kedvező árazás is támogathatja a gyógyszergyártó részvényeit. A Richter árazása kedvezőnek mondható, az előretekintő eredményvárakozások alapján a társaság részvényei egyáltalán nem tekinthetők drágának.

Az 5 000 forintos szintre kell figyelni

A Richter részvényei az elmúlt hónapok folyamán nagyjából az 5000 és 5300 forintos tartományban oldalaztak, a sáv alját korábban többször is tesztelte az árfolyam, először júniusban, majd július közepén a Richter többször is benézett az 5 000 forintos szint alá, azonban a gyógyszergyártó papírjai ezután ismét a visszakapaszkodtak a korábbi hónapok kereskedési sávjába.A társaság második negyedéves gyorsjelentése után az árfolyam lefordult, a Richter ezen a héten 3,1 százalékot esett, az árfolyam pedig a kritikus, 5 000 forintos szint közelében billeg. Az elmúlt időszak során a részvény az 5000 forintos támasz közeléből többször is sikeresen pattant vissza, ha sikerül az 5 000 forintos szint felett maradnia, a papír ismét erősödéssel próbálkozhat meg.Amennyiben a Richter letöri az 5 000 forintos szintet, a következő meghatározó támaszt 4 800 forint közelében találjuk, ami az elmúlt években többször jelentett már támaszt és ellenállást is a Richter számára, míg alatta a részvény 2018. júliusának 4 468 forintos mélypontja felé vehetné az irányt.