Masszívan drágulnak a panellakások

Továbbra sem csökken az ingatlant vásárlók száma, idén márciusban a tavalyi értékhez képest 250 darabnál is több adásvétel történt, mint 2018 azonos időszakában. Az első negyedévben így közel 37 ezer tranzakció zajlott a lakáspiacon, amely megközelítőleg megegyezik a tavalyi év első negyedéves mutatóival. A Duna House továbbra is erősödő ingatlanpiaci keresletre számít, amelyre kedvező hatással lehetnek a kormányzat családtámogatási lépései.2019. első negyedévében a 40-60 négyzetméteres ingatlanok iránt volt a legnagyobb a kereslet csak úgy, mint a tavalyi évben. A négyzetméterárak tavalyhoz képest kiemelkedően sokan nőttek, Budán az ingatlanok 82, Pesten pedig 41 százalékát 600 ezer forintos négyzetméteráron vagy az felett értékesítették, így a lakásárak is egyre inkább 40 millió forint fölé tolódnak.Pest megyében a fővárosinál sokkal választékosabb képet mutat a lakásméret megoszlása, a 40-100 négyzetméter közötti ingatlanok egyaránt keresettek, míg a Közép-Magyarországon kívüli területeken Budapesthez hasonlóan a kisebb méretű lakásokat vették többségben. A négyzetméterárak ezzel ellentétben vidéken mutatnak kiegyenlítettebb képet, Pest megyében az ingatlanok negyede 400 ezer forintos négyzetméterár felett cserélt tulajdonost. A lakásárak messze elmaradnak a fővárosi értékektől.Továbbra is nő a Duna House országos lakásárindex értéke, nominál értéken már 177 százalékponton állt az év első negyedévében, reál értéken pedig 131 százalékpontot ért el. Az országos panel árindex meghaladta a 200 százalékpontot, azaz 2008-hoz képest nominál értéken megduplázódott az ingatlanok ára. Reál értéken mérsékeltebb a növekedés, de már így is másfélszeres a panelek ára az országban, mint 11 éve. Az országos tégla árindex is rohamosan növekszik, nominál értéken 155, míg reál értéken 114 százalékpontra ugrott az első negyedévben. A keleti országrész árindexei jól láthatóan magasabban járnak, mint a nyugati árindexek, amelynek oka, hogy a keleti megyékben ingatlanpiaci szempontból több, jelentősebb város található, mint nyugaton. A kelet-magyaroszági panel árindex 218 százalékponton áll, míg nyugaton 160 százalékpontra nőtt a legfrissebb adatok szerint. Kelet-Magyarországon a tégla árindex 164 százalékpontra nőtt, nyugaton pedig 138 százalékpontot mért a Duna House, tehát a tégla ingatlanok esetében sokkal kisebb a különbség a két országrész között. A fővárosi panel árindex 230 százalékpontra nőtt nominál értéken az év első három hónapjában, reál értéken pedig 70 százalékponttal magasabb, mint 11 évvel ezelőtt. A tégla árindex is hosszú hónapok óta folyamatosan emelkedett, ennek ellenére messze elmarad még a panelek esetében mért értékektől, jelenleg 157 százalékponton áll.Vidéken legnagyobb mértékben a keleti panelek ára nőtt a tavalyi első negyedévhez képest, 40 százalékos áremelkedést követően már 300 ezer forint felett alakultak a négyzetméterárak. A nyugati országrészben a panelek ára 28 százalékkal emelkedett, és egyre jobban közelíti a 300 ezer forintos átlagos négyzetméterárat. A tégla lakások ára 25-27 százalékkal nőtt egy év alatt, Kelet-Magyarországon már jócskán 300 ezer forint felett van az átlagos négyzetméterár, míg Nyugat-Magyarországon hónapról hónapra közelíti ezt a határt. Az alku mértéke egyik esetben sem változott tavalyhoz képest számottevően. A fővárosi panelek esetében a pesti kerületekben volt nagyobb mértékű az áremelkedés (33%), szemben a budai kerületekkel, ahol már 550 ezer forintnál is magasabban jár az átlagos négyzetméterár. Budapesten tégla ingatlanok esetében már 750 ezer forinthoz közelít a négyzetméterárak átlaga, legalábbis a budai és a belvárosi kerületekben, de a külsőbb pesti kerületekben is 600 ezer forint közeli az átlagérték.