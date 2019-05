Leépít a Magyarországon is jelen lévő német multi

A Mahle összesen 380 dolgozóját bocsátja el stuttgarti központjában, ahol jelenleg 4300-an dolgoznak. A leépítésre a jövő év végéig kerül sor, de ez jellemzően nem a gyártás területét érinti majd - írja a német lap.A Mahle világszerte 79 600 főt foglalkoztat, Magyarországon is jelen vannak egy gyárral, Balassagyarmat városában, ahol klímakompresszorokat gyártanak. Itt közel ezer főt foglalkoztatnak. Azon híreszteléseket, miszerint újabb állások lehetnek veszélyben a cégnél, Jörg Stratmann vezérigazgató spekulációnak nevezte, bár nem is zárta ki ennek lehetőségét. 2019 egy kihívásokkal teli év lesz - ennyit tett hozzá. Már egy leépítés folyamatban volt korábban, 750 ideiglenes munkahely esett áldozatul a vállalatnál Németországban.Az autóiparban most nem a legjobb a helyzet, a kínai eladások gyengélkednek, a dízel piaci részesedése csökken és a kereskedelmi háború is bizonytalanságot okoz. A Mahle márciusban közölte, hogy költségcsökkentéseket tervez annak érdekében, hogy új területekbe tudjon beruházni és közben nyereséges maradjon.A társaság bevételei 2018-ban 1,6 százalékkal csökkentek, részben a devizaárfolyamok kedvezőtlen irányú változásai miatt. A profitja viszont megnégyszereződött az egy évvel korábbi szintről, vállalati részesedések eladásának köszönhetően. De az év első felében valószínűleg csökkenhettek a bevételei - következtetett a Handelsblatt a cégvezető kommentárjai alapján. Stratmann korábban azt közölte, hogy örülne, ha szinten tudnák tartani a bevételeket a teljes évben. Elemzők hozzáteszik, hogy az eredmény viszont csökkenhet idén, mert idén nem lesznek olyan egyszeri tételek részesedések eladásából, mint tavaly, viszont az elbocsátások költségekkel járnak majd, a pozitív hatásaik csak később jelentkeznek majd.A vállalat igyekszik diverzifikálni a tevékenységeit, hogy kevésbé függjön a belső égésű motoroktól, 2010-ben például beszállt a Behr nevű cégbe, ami a légkondícionálásra szakosodott autóalkatrészgyártó. Ez egy olyan alkatrész, amire az elektromos autókban is szükség van, sőt, az akkumulátorokat is kell hűteni. A magyarországi gyár például ehhez kapcsolódóan klímakompresszorokat gyárt. Az elmúlt években véghezvitt akvizíciók után már a Mahle a bevételeinek kevesebb mint 45 százaléka kapcsolódik a belső égésű motorokhoz.

Forrás: Fabian Sommer/ Getty Images