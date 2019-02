Esnek az amerikai tőzsdék 2019.02.21 16:10

0,3-0,4 százalékos mínuszban állnak az amerikai tőzsdék, az esés annak tudható be, hogy több gyenge amerikai makroadatot is közzétettek, ráadásul úgy tűnik, hogy elakadtak az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások is.