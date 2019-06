Az irányadó európai részvényindexek lejjebb kerültek ma, a régiós börzék is esnek, a szerdai kereskedés borús hangulatában a magyar tőzsde is lefordult, a BUX 2,3 milliárd forintos forgalom és 622 pontos mínusz mellett 1,5 százalékkal került lejjebb. A blue chipek kivétel nélkül esnek, a Richter és az OTP árfolyama egyaránt 1,3 százalékkal került lejjebb, a Mol 1,9 százalékot esett, míg a keddi kereskedést végül jelentős erősödéssel záró Magyar Telekom 2,5 százalékkal került ma lejjebb.

Emelkedéssel indult a keddi kereskedés az amerikai részvénypiacokon, a nap második felére azonban alábbhagyott a lendület, a tengerentúli tőzsdék végül előző napi záróértékeik közelében fejezték be a kereskedést. A hangulatra továbbra is az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos bizonytalanság nyomta rá bélyegét, miután Donald Trump kedden arról beszélt, hogy addig nem lépne előre a Kínával kötendő kereskedelmi megállapodásban, amíg Kína több fontos kérdésben nem hajlandó a kompromisszumra, bár további részletekkel ezzel kapcsolatban az amerikai elnök nem szolgált.

Vihar előtti csend a tőzsdéken, eséssel indulhat a nap Európában 2019.06.12 08:38

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Emelkedéssel vágtak neki a keddi kereskedésnek a tengerentúli tőzsdék, az USA és Mexikó kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos jó hírek mellett a Fed lehetséges kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozások is fűthették a kezdeti emelkedést. A nap végére azonban elfogyott a lendület, miután az USA és Kína kereskedelmi megállapodása körüli bizonytalanság továbbra is rányomta bélyegét a részvénypiacok hangulatára. Donald Trump kedden többek között arról beszélt, hogy addig nem lépne előre a Kínával kötendő kereskedelmi megállapodásban, amíg Kína több fontos kérdésben nem hajlandó a kompromisszumra, bár további részletekkel az amerikai elnök nem szolgált. Az USA kereskedelmi minisztere, Wilbur Ross a CNBC-nek adott tegnapi nyilatkozatában ugyanakkor kiemelte, hogy Egyesült Államok is Kína között megszületik majd a kereskedelmi megállapodás. A tengerentúli tőzsdék előző napi záróértékük közelében fejezték be a keddi kereskedést, a Dow végül 14 pontos esés után 0,1 százalékkal került lejjebb, míg az S&P500 és a Nasdaq egyaránt hétfői záróértéke közelében zárta a hét második napját.

A BUX 1,3 százalékos pluszban is járt kedden, a zárás felé azonban elfogyott a lendület, a magyar tőzsde pénteki záróértéke alá csúszott vissza, majd a keddi napot a hazai részvényindex végül mérsékelt erősödéssel zárta. A BUX 75 pontos plusz mellett 0,2 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP 0,6 százalékos esést követően 12 410 forinton zárt, a Mol 0,6 erősödést követően 3 306 forinton fejezte be a hét második napját, a Richter pénteki záróértékén stagnált, a gyógyszergyártó részvényei 5 100 forinton zártak. A blue chipek közül a Magyar Telekom teljesített a legjobban, a telekomcég részvényei 3,5 százalékos erősödést követően 427 forinton búcsúzott a hét második napjától.

Mik az előjelek mára?

A tengerentúli tőzsdék keddi lendületvesztése után lejjebb kerültek az ázsiai részvényindexek a hét harmadik napján, a Nikkei 0,4 százalékos esése mellett a sanghaji tőzsde 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a hongkongi tőzsde 1,9 százalékot esett, miután Hong Kongban jelentős tömeg tüntetett a tervezett kiadatási törvény ellen. Ázsia más részein is borús hangulatban telt a hét harmadik napja, a dél-koreai Kospi 0,3 százalékos esése mellett a szingapúri tőzsde 0,4 százalékkal került lejjebb. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt mínuszban járnak ma reggel, míg a határidős DAX 67 pontos esése 0,6 százalékos esést vetíthet előre a szerdai piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A nap folyamán a beérkező makroadatok közül csupán az amerikai inflációs statisztikákat érdemes kiemelni, a piaci szereplők mindemellett az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos hírekre fókuszálhatnak majd.

Mire érdemes ma figyelni?

Szerdán nem érkezik kiemelt hazai makroadat. A hét harmadik napján a kínai és az amerikai inflációs adatsorokra fókuszálnak majd a befektetők.

Mi történt eddig a tőzsdéken?