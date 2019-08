Hatalmasat esett az olasz tőzsde 2019.08.09 12:59 Az USA és Kína kereskedelmi háborúja továbbra is árnyékot vet a részvénypiacok hangulatára, majd az európai tőzsdék lejjebb kerültek pénteken, miután a befektetőket az olasz belpolitikai helyzet aggasztotta, miután Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes tegnap előrehozott választásokra tett javaslatot. A fokozódó olasz belpolitikai bizonytalanság nyomán lefordultak az irányadó európai részvényindexek, a CAC40 0,9 százalékos esése mellett a DAX 1,1 százalékkal került lejjebb, míg a milánói börze 2,3 százalékot esett.

A világháború óta példátlan olasz kísérletre szakadnak a piacok 2019.08.09 11:49 A második világháború óta nem volt arra példa, hogy ősszel tartsanak (előrehozott) választásokat Olaszországban, tegnap este viszont mégis erre tett javaslatot Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, hogy a hónapok óta szinte működésképtelen olasz koalíciós kormányzásból győztesen kerüljön ki. Egyelőre még nem biztos, hogy októberig tényleg előrehozott választások lesznek, de a hatalmas belpolitikai bizonytalanság máris elegendő volt ahhoz, hogy az olasz tőzsdeindex, illetve bankindex a mélybe szakadjon, nagyot ugorjanak az olasz kötvényhozamok és az államcsőd elleni törlesztési biztosítás ára. tovább a cikkhez...

Büntetik az olasz bankpapírokat a befektetők 2019.08.09 10:42 Lejjebb kerültek az európai tőzsdék pénteken, a francia CAC40 0,7 százalékos esése mellett a DAX 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a milánói börze 2,1 százalékot esett. A piaci szereplőket az olasz belpolitikai helyezt aggasztotta, miután az olasz kormánykoalíció szétesése után új választásokra kerülhet sor Olaszországban. A milánói tőzsdeindex nagy esése mellett az olasz bankpapírokat is büntetik a befektetők, az Ubi Banca és az Unicredit egyaránt 5,1 százalékot zuhant.

Esnek az európai tőzsdék 2019.08.09 10:35 A szerdai felpattanás után csütörtökön is folytatódott az emelkedés az amerikai részvénypiacokon, a hangulatot a vártnál kedvezőbb kínai export statisztika mellett a tengerentúli vállalati hírek is javítani tudták. Különösen jól teljesített a technológiai szektor, míg az AMD árfolyama 16,2 százalékkal került feljebb, a befektetők annak örültek, hogy a chipgyártó új, adatközpontokhoz tervezett chipet dob piacra. A Dow 1,4 százalékkal került feljebb, az S&P500 1,9 százalékos emelkedéssel zárt, a Nasdaq pedig 2,1 százalékos erősödéssel fejezte be a hét negyedik napját. Ázsiában vegyesen teljesítettek az irányadó részvényindexek pénteken, bár a Japánból beérkező kedvező GDP-adatot jól fogadták a befektetők, azonban a kereskedelmi háborús félelmek ismét beárnyékolták a részvénypiacok hangulatát. A Bloomberg szerint a Trump-kormányzat egyelőre nem adott ki engedélyeket az amerikai cégek számára, hogy a Huawei számára szállíthassanak, válaszul arra, hogy Kína korábban felfüggesztette az amerikai agrárcikkek vásárlását. A Nikkei 0,4 százalékos esése mellett a hongkongi tőzsde és a sanghaji börze egyaránt 0,7 százalékos eséssel zárt. Európában lejjebb kerültek a vezető tőzsdeindexek pénteken, a befektetőket az USA és Kína kereskedelmi háborúja mellett az olasz belpolitikai helyzet aggasztotta, miután az olasz kormánykoalíció összeomlása után új választások jöhetnek Olaszországban. A DAX 0,5 százalékos esése mellett a CAC40 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a milánói tőzsde 2 százalékot esett.

Szaúd-Arábia támaszthatja meg az olaj árfolyamát 2019.08.09 09:46 Nem igazán talált magára az olaj árfolyama a szerdai nagy esés után. Ezzel szemben az amerikai és európai részvényindexeknek sikerült visszapattanniuk. Nem jók az előjelek. tovább a cikkhez...

OTP: Rendkívül nehéz a szuperállampapírral versenyezni 2019.08.09 09:35 Ma hajnalban tette közzé második negyedéves gyorsjelentését az OTP. A ma reggeli sajtótájékoztatón Bencsik László, a bank vezérigazgató-helyettese értékelte a trendeket. tovább a cikkhez...

Nagyot emelkedett az OTP a második negyedéves gyorsjelentés után 2019.08.09 09:11 A pénteki piacnyitástól távolodva tovább emelkedik a BUX, a hazai blue chipek közül az OTP teljesít a legjobban, a társaság második negyedéves gyorsjelentése után. Az OTP idei második negyedéves eredménye minden fontosabb soron jobb lett a várakozásokhoz képest: a bevételek 4, a működési eredmény 9, az adózott eredmény pedig 10 százalékkal lett magasabb, mint az elemzői várakozások átlaga. Profitsoron a felülteljesítésben benne van, hogy a kockázati költségek jóval a várt alatt alakultak. A bankcsoport bevételei 18 százalékkal 259 milliárd forintra nőttek, és mivel a működési költségek ennél kisebb mértékben, csupán 11 százalékkal emelkedtek, a működési eredmény már 26 százalékkal nőtt, a korrekciós tételek nélkül számolt adózott eredmény 23 százalékkal 112 milliárd forintra ugrott, de mivel az egy évvel korábbinál jóval több volt a korrekciós tétel, az adózott eredmény már "csak" 18 százalékkal emelkedett, összesen 105,4 milliárd forintot tett ki.Az OTP 2 százalékos emelkedéssel vágott neki a hét utolsó napjának, majd az árfolyam tovább emelkedett, a bankpapír árfolyama 3 százalékkal került ma feljebb.

Emelkedéssel vágott neki a hét utolsó napjának a BUX 2019.08.09 09:06 Emelkedéssel indult a hét utolsó napja a magyar tőzsdén, a BUX 358 pontos plusz mellett 0,9 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítenek a pénteki piacnyitás után. A Richter stagnál, a Magyar Telekom 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a Mol 0,6 százalékkal került feljebb. Az OTP 2 százalékkal került feljebb ma reggel, a társaság vártnál kedvezőbb, második negyedéves gyorsjelentése után.

Felpattanás után az iránykereséssel indulhat a hét utolsó napja Európában 2019.08.09 08:35 Mi történt tegnap a tőzsdéken? A hét harmadik napjának felpattanása után csütörtökön is folytatódott az emelkedés az amerikai részvénypiacokon, a hangulatot a vártnál kedvezőbb kínai export statisztika mellett a tengerentúli vállalati hírek is javítani tudták. Különösen jól teljesített a technológiai szektor, míg az AMD árfolyama 16,2 százalékkal került feljebb, a befektetők annak örültek, hogy a chipgyártó új, adatközpontokhoz tervezett chipet dob piacra. A Dow 371 pontos emelkedés mellett 1,4 százalékkal került feljebb, az S&P500 1,9 százalékos emelkedéssel zárt, a Nasdaq pedig 2,1 százalékos erősödéssel fejezte be a hét negyedik napját. Emelkedéssel zárta a hét negyedik napját a magyar tőzsde, a BUX 106 pontos plusz mellett 0,3 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek a Richter kivételével emelkedtek tegnap, a gyógyszergyártó papírjai 0,6 százalékos esés után 4 966 forinton zártak. Az OTP 0,6 százalékos erősödést követően 12 330 forinton zárt, a Mol mindemellett 0,2 százalékos emelkedést követően 2 982 forinton búcsúzott a hét negyedik napjától, míg a Magyar Telekom 1,7 százalékos emelkedés után 427 forinton fejezte be a csütörtöki kereskedést. Az OTP ma hajnalban tette közzé a legfrissebb számait, az OTP idei második negyedéves eredménye minden fontosabb soron jobb lett a várakozásokhoz képest: a bevételek 4, a működési eredmény 9, az adózott eredmény pedig 10 százalékkal lett magasabb, mint az elemzői várakozások átlaga. Profitsoron a felülteljesítésben benne van, hogy a kockázati költségek jóval a várt alatt alakultak. A bankcsoport bevételei 18 százalékkal 259 milliárd forintra nőttek, és mivel a működési költségek ennél kisebb mértékben, csupán 11 százalékkal emelkedtek, a működési eredmény már 26 százalékkal nőtt, a korrekciós tételek nélkül számolt adózott eredmény 23 százalékkal 112 milliárd forintra ugrott, de mivel az egy évvel korábbinál jóval több volt a korrekciós tétel, az adózott eredmény már "csak" 18 százalékkal emelkedett, összesen 105,4 milliárd forintot tett ki. Mik az előjelek mára? Felemásan teljesítenek az ázsiai tőzsdék pénteken, bár a Japánból beérkező kedvező GDP-adatot jól fogadták a befektetők, azonban a kereskedelmi háborús félelmek ismét beárnyékolták a részvénypiacok hangulatát. A Nikkei 0,5 százalékos erősödése mellett a hongkongi részvényindex 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a sanghaji tőzsde 0,6 százalékot esett. A szingapúri tőzsde pénteken zárva tartott, míg a dél-koreai Kospi 1,1 százalékkal került feljebb. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt mínuszban járnak ma reggel, míg a határidős DAX 52 pontos mínusza 0,4 százalékos esést vetíthet előre a pénteki piacnyitásra. Mi mozgatja a tőzsdéket? A szerdai felpattanás után csütörtökön is nagy emelkedéssel zárták a kereskedést a tengerentúli tőzsdék, bár Ázsiában már megtorpant a lendület, a távol-keleti részvényindexek felemásan teljesítettek pénteken, miután a részvénypiacra ismét az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos aggodalmak vetettek árnyékot. Mire érdemes ma figyelni? A hét utolsó napján nem érkezik kiemelt hazai makroadat, mindemellett a pénteken Kínából beérkező inflációs adatsorok mellett Németországból a júniusi külkereskedelmi statisztikákat publikálják majd, míg az Egyesült Királyságból a második negyedéves GDP első becslését teszik közzé. Pénteken hajnalban tette közzé második negyedéves beszámolóját az OTP. Mi történt eddig a tőzsdéken?

Csúcsra járatják az OTP-t, itt az új rekordprofit 2019.08.09 06:01 105 milliárd forint, ennyi profitot termelt az OTP egyetlen negyedév alatt, ami természetesen új rekord. Ahhoz, hogy a bevétel és a profit új csúcsra menjen, kellettek a már megvett bankok, így a bolgár Expressbank és az albán SocGen számai is, de organikusan is szépen nő az OTP, hízik a hitel- és betétállomány. A rekorderedmény elérését segítette a forint gyengülése, a Mol-OTP saját részvény csereügylet pozitív hatása, és az, hogy részben a magyarországi céltartalék-visszaírás miatt a kockázati költségek továbbra is nagyon alacsony szinten állnak, de a 105 milliárd forintos profit úgy jött ki, hogy egy romániai goodwill leírás és a szerb devizahitel-konverzió miatti veszteség is terhelte az eredményt. Mindent egybevetve nagyon erős volt a második negyedév az OTP-nél, ráadásul az elemzői várakozásokat is alaposan túlteljesítette a bank, ennek fényében pozitív árfolyamreakció lenne indokolt. tovább a cikkhez...

Rendkívüli közgyűlés jön az Akko Investnél 2019.08.08 21:18 Augusztus végén rendkívüli közgyűlést tart az Akko Invest, a vállalat most közzétette a részletes napirendi pontokat. tovább a cikkhez...