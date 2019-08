Légy Te is trendi tőzsdés! - Online előadás

Mit mutat a grafikon?

Piaci irány azonosítása

Vételi és eladási zónák aktuális piaci helyzetekben

A kereskedés során a grafikonok segítségével olyan pontokat keresünk, ahol a valószínűségek legalább rövid ideig mellettünk állnak. Ezt kiegészítjük azzal, hogy ha igazunk van, nagyot szeretnénk nyerni, míg ha ellenünk megy az árfolyam, még elhanyagolható veszteségnél bedobjuk a törölközőt. Ha mindezeket még a piaci trendekkel is megspékeljük, akkor már a hosszú távú nyereségesség kapujában érezhetjük magunkat. Mivel szeretünk gyakorlatias, kézzelfogható tudást adni a résztvevőknek, ezért az aktuális piaci helyzetben alkalmazzuk a trendelemzés fortélyait.2019. augusztus 29. 17:30-18:15Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.Egy 45-50 perces előadás csak az út kijelölésére alkalmas, de ha mélyebben is érdekel a tőzsde világa, ajánljuk figyelmedbe A sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust , melyben megismerkedhetsz a passzív, indexkövető befektetési szemlélettel, az ehhez kapcsolódó módszerekkel és a konkrét termékekkel, amelyek segítségével az elmúlt 40 év tapasztalata alapján nagy valószínűséggel lenyomhatod a befektetési szektort, mindezt szuperalacsony költségek mellett teheted. Lehetőséged van kommunikálni is a kurzus oktatójával, Bence Balázzsal.A cikk saját szolgáltatás népszerűsítését szolgálja.ha a trendekről és kockázatkezelésről többet szeretnél tudni, ajánljuk figyelmedbe A Sikeres Kereskedő című könyvet