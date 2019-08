Lenne megoldás Magyarország legégetőbb gazdasági problémájára - mégis kevés cég él vele

A nők foglalkoztatási rátája pedig annál alacsonyabb, minél több gyermeket vállalnak,

A vállalatoknak és a munkavállalóknak is rugalmasnak kell lennie

A vállalatoknak érdemes észben tartaniuk, hogy időt és pénzt is takarítanak meg azzal, ha egy visszaintegráló program keretében foglalkoznak a saját - cégismerettel és tapasztalattal rendelkező - szülési szabadságon lévő munkavállalóikkal, mintha egy teljesen új ember felvételére, betanítására kellene fordítaniuk az erőforrásaikat

Gyakorlatilag bármilyen megoldásra nyitottak vagyunk, ha egy olyan kolléga szeretne visszajönni hozzánk, aki már korábban bizonyított. Akár azt is támogatjuk, ha csak heti egy napot tud vállalni az illető

Van még hová fejlődni

Az atipikus foglalkoztatási formák jelenthetnék a megoldást azok számára, akik akár szülési szabadságról, akár más okok miatti kimaradás után szeretnének visszatérni a szakmába, de akár azok számra is, akik csak most teszik meg az első lépéseket a munka világában, azaz a pályakezdők részére

Azt gondolom, hogy míg Nyugat-Európában a részmunkaidő, a távmunka vagy az otthoni munkavégzés már működik, addig Magyarországon még csak tanuljuk, hogy hogyan is tudnánk hatékonyan alkalmazni ezeket a gyakorlatokat. Sok munkavállaló akaratlanul is visszaél az otthoni munkavégzés lehetőségével, nem tud úgy koncentrálni, mint az irodában, és végül nem végzi el a munkáját. Épp ezért muszáj differenciálnia a munkaadónak, és egyénre szabott megoldásokat választania az egyes kollégák esetében, ami könnyen konfliktust szül. Sok munkaadó elsősorban az ilyen viták elkerülése végett ragaszkodik az irodai jelenléthez

A munkaadó és a munkavállaló egymásra vannak utalva. Ha a visszatérő dolgozó aktív, érdeklődő, akkor ez egy win-win szituáció lehet

Miközben folyamatosan arról hallani, hogy országszerte, a gazdaság minden területén óriási gond a munkaerőhiány, van egy olyan réteg, amely megoldást jelenthetne a problémára, ám a rendelkezésre álló tartalékot nem sikerül kiaknázni. Ők a kisgyermekes édesanyák.A KSH Munkaerőpiaci helyzetkép, 2014-2018 című kiadványa szerint munkaerőpiaci szempontból a kisgyermeket nevelő, illetve nagycsaládos nők az átlagosnál rosszabb helyzetben vannak. 2017-ben például a 3 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő 25-49 év közötti anyák csak alig valamivel több, mint 15 százalékát foglalkoztatták.legalábbis ez derül ki a KSH adataiból. 2018-ban a gyermektelenek körében volt a legmagasabb a foglalkoztatási arány (69,2 százalék), közel 31 százalékponttal magasabb, mint a három vagy annál több gyermeket nevelőké (ami 38,3 százalék).Az is figyelemreméltó, hogy Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája 14 százalékkal marad el a férfiakétól. 2018-ban a férfiak foglalkoztatási aránya 76,3, a nőké 62,3 százalék volt a Magyarország 2018 kiadvány szerint , amely azonban megjegyzi, hogy a női foglalkoztatás folyamatosan bővült az elmúlt években.Sok cég felismerte a kisgyermeket nevelő szülőkben rejlő lehetőséget, és próbáltak megoldást találni arra, hogyan lehet a leghatékonyabban visszaintegrálni az értékes munkaerőt a munka világába.- mondták a Portfoliónak a részmunkaidős állásközvetítéssel foglalkozótársalapítói,és. Magyarországon is vannak már jó példák, a Morgan Stanley-nél van például egy fizetéssel járó, több hetes program, amely segítségével az egykori dolgozók fokozatosan térhetnek vissza a mély vízbe. Az ilyen komplex programok viszonylag ritkák még, de sok cégnél egyéni megoldásokkal álltak elő. A Citibanknál például van a visszatérést támogató kismama koordinátor, de már a Tescónál, KPMG-nél és a Grundfosnál is történtek előrelépések - sorolta Spielmann Katalin.Magyarország egyik vezető befektetéskezelő cégcsoportja, azszintén jó példa, náluk is egyéni szerződést kötnek a szülési szabadságról visszatérő munkavállalókkal.- mondta el a Portfoliónak, az, aki szerint mindezt az is segíti, hogy a technológiai feltételek ma már adottak a hatékony otthoni munkavégzéshez."Úgy gondolom, a visszaállás gördülékenysége nagymértékben függ a munkavállaló ambícióitól. Érezhetően könnyebb a folyamat azok számára, akik tudatosan készülnek a visszatérésre, és a szülési szabadság alatt is dolgoznak a piaci értékük megtartásán: képzik magukat és figyelemmel követik az őket érintő szakmai változásokat. A munkaerőpiacra ilyen módon visszatérve azt a következtetést tudja levonni a kolléga is, hogy a munka és a család összeegyeztethető. Ez pedig erős motivációt jelenthet az újabb gyermekvállalásra, ahogy azt a nyugat-európai trendek is mutatják" - jegyezte meg Hermann Kamilla." - tette hozzá.- vallja Tokai Magdolna. Csakhogy Magyarországon a Working Moms alapítói szerint egyelőre a cégek nem nagyon élnek az atipikus foglalkoztatási formák használatának lehetőségével." - fogalmazott Spielmann Katalin, aki azt is elmondta, elsősorban munkaszervezési kérdésről van szó. A Working Moms csapata szerint le kell ásni a szervezet mélyére, átvilágítani a különböző szinteket és az alapján kitalálni, hogyan lehet átstrukturálni a különböző feladatokat, és kialakítani új, rugalmas pozíciókat. Az Indotek Group szerint is jó megoldás lehet az egyéni munkarend, azonban ezzel kapcsolatban Magyarországon van még hová fejlődni.- fejtette ki Hermann Kamilla, aki szerint jó úton járunk.Azt, hogy az otthoni munkavégzést jól meg kell tervezni, szervezni és mind a munkáltató, mind a munkavállalók részéről transzparens alapelveket kell kialakítani, valamint "be kell tartani a játékszabályokat", Tokai Magdolna és Spielmann Katalin is elismeri. Szerintük olyan feladatoknál vagy projekteknél lehet a leghatékonyabban alkalmazni az atipikus foglalkoztatási formákat, ahol az elvégzett munka eredménye mérhető, ellenőrizhető.Ahogy az Indotek Group partnere, Hermann Kamilla, úgy a Working Moms alapítói is hangsúlyozták:, hogy tudomást szerezzen a változásokról, olvassa a vállalati hírlevelet, vegyen részt céges rendezvényeken. Ehhez viszont, azon kívül, hogy a munkaadó biztosítsa erre a lehetőséget, kell az is, hogy az épp GYES-en lévő dolgozó is aktívan érdeklődjön, jelen legyen a cég életében valamilyen formában.- jegyezte meg Hermann Kamilla.