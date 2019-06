20 millió munkahely tűnik el a következő 10 évben - Itt vannak a legveszélyeztetettebb országok

Az Oxford Economics tanulmánya szerint a következő 11 évben 14 millió robotot állíthatnak munkába egyedül Kínában. Beszédes adat, hogy az elmúlt két évtizedben a használatban lévő robotok száma triplázódott, elérve a 2,25 milliót.A kutatók kitérnek arra is, hogy a robotok alkalmazása a munkában a termelékenységre és a gazdasági növekedésre is pozitív hatással lesz, ugyanakkor az alacsonyabban képzett emberek munkáját veszik el nagy valószínűséggel, ez pedig nagyobb jövedelmi különbségekhez vezethet a világban.A kutatók kitértek arra is, hogy ha az alapforgatókönyvtől eltérően a munkába állított robotok száma 30%-kal magasabb lenne 2030-ra, az abban az évben 5,3%-os növekedést adna hozzá a globális GDP-hez. Ez azt jelenti, hogy 2030-ra 4900 milliárd dollárral nőne a globális gazdaság, ami nagyobb, mint egy olyan gazdaság mérete, mint Németország.A tanulmány alapján minden harmadik robotot Kínában állítják munkába, 2030-ra a becslések szerint 1,5 millió munkahely tűnik el az USA-ban a robotok miatt, míg Kínában ugyanez a szám várhatóan meghaladja a 11 milliót. Az EU-tagállamok esetében pedig 2 millió munkahely szűnhet meg az automatizáció miatt.

Amennyiben a munkavesztésnek leginkább kitett területeket szeretnénk felsorolni, akkor az USA-ban ezek Texas, Louisiana, Indiana és Oregon. Németországban ezek a területek Chemmitz, Thuringen és Oberfranken.