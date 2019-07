Új technológiát vezet be az Amazon a raktáraiban

Mindeddig az Amazon dolgozóinak minden termék vonalkódját be kellett olvasniuk ahhoz, hogy nyomon tudják követni az áru mozgását a raktárban, és ezzel a robotok számára is könnyebbé tegyék a termékek megtalálását.Újabban viszont ez a folyamat több amerikai raktárban is automatizálva lett az Amazonnál. A mesterséges intelligencián alapuló kamerák ugyanis követik a dolgozók munkáját és ezzel nyomon tudják követni, melyik termék melyik ládába került, így további vonalkód leolvasásra nincs szükség.A rendszer több mint 20 amerikai raktárban működik már, de nem a raktározás az egyetlen olyan terület, ahol az Amazon használja a mesterséges intelligencián alapuló rendszereket. Ugyanez a technológia segít a drónokkal való kiszállításban, az internetkapcsolt ajtócsengőkkel, vagy éppen az Amazon Go boltokban, ahol szintén szenzorok segítségével figyelik meg, milyen terméket vesz le a polcról a vásárló, így azokat sorban állás nélkül el lehet vinni, mivel a rendszer automatikusan megterheli a bankkártyákat a vásárolt termékekkel (a bankkártyák beolvasása már a boltba lépéskor megtörténik).