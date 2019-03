Itt a fizetési piac valaha volt legnagyobb felvásárlása

Jelentősen felpörgött a fizetési piac a közelmúltban: a Fiserv januárban 22 milliárd dollárért szerezte meg a Fiservet, míg az olasz Nexi bejelentette, hogy tőzsdére készül. A fizetési cégek iránti érdeklődés főleg az online kereskedelem felpörgésével növekszik.A Worldpayért a FIS 35 milliárd dollárt fizetne, közben az elemzők 43 milliárd dollárra becsülik az értékét. A fizetési vállalat részvényei egyébként a londoni tőzsdére is be vannak vezetve, 9,4%-os ugrással reagáltak a hírre a papírok. A Worldpay részvényesei 0,9287 FIS-részvényt és 11 dollárt kapnak minden egyes Worldpay-részvényért. Ezzel a FIS részvényesei a kombinált cég 53%-át, a Worldpay részvényesei a kombinált cég 47%-át tartják majd a kezükben. Az együttes cég bevételeit 12 milliárd dollárra taksálják az elemzők.A Worldpay 40 éves múltra tekint vissza, egészen 2009-ig a Fifth Third Bancorp részeként működött, ezután levált a pénzintézetről, majd 2015-ben bevezették a londoni tőzsdére.