Már amerikai startup is jön Budapestre, hogy tanuljon

A program segített meghozni nagyon fontos stratégiai üzleti döntéseket. Például egy sokkal vonzóbb és jövedelmezőbb üzleti tér felé bővítettük vállalkozásunkat

A Mentorprogram három hónapja alatt a csapatok cégként is fejlődtek, de megtanulták, hogy hogyan tudnak együttműködni vállalati partnerekkel. Mindebben a Magyarországon egyedülálló, professzionális mentorközösség segítette a vállalkozásokat - derül ki a Design terminál közleményéből.A hatékony tanulást segítő közösségi platformot fejlesztő Cogito sikeresen fejlesztette termékprototípusát, megszerezte első fizető ügyfelét, új csapataggal bővült és kijutott az András yorki herceg által alapított Pitch@Palace startup verseny globális döntőjére.A fotósok és videósok közvetítésével foglalkozó Photon stratégiája és ügyfélszerzési tevékenysége is látványosan fejlődött a 3 hónap alatt, az amerikai SocialMap új piaci stratégiáját köszönheti a programnak. Az online ügyfélszolgálatot fejlesztő Wellcome.chat megoldása ötletből élő szolgáltatássá vált 2 fizető ügyféllel, üzleti kapcsolatainak száma pedig 20-ról 70-re nőtt a program ideje alatt. A Microsoft Imagine Cup globális döntőse, a kiterjesztett valóságot az oktatásban használó Innobie elindította platformja tesztelésre kész verzióját, amelyet már két iskolában is kipróbáltak élesben a diákok.- mondta Pedro Melgarejo, a SocialMap csapatának tagja.A programban résztvevő csapatok a Design Terminal Demo Day-en mutatták be, hogy mennyit fejlődtek a program ideje alatt, az este folyamán a világhírű orvosi jövőkutató, a The Medical Futurist Institute vezetője, Dr. Meskó Bertalan nyújtott betekintést a digitális egészségügy világába. A Mentorprogram tavaszi szemeszterére január 15-én megnyílt a jelentkezés, a Design Terminal február 18-ig várja a leginnovatívabb hazai és nemzetközi startupok jelentkezését.