Már csak néhány napot kell várni és tényleg jön a Samsung összehajtogatható telefonja

Koreai lapok friss értesülései szerint a Samsung végül úgy döntött, hogy szeptember 6-án kerül a polcokra a hajtogatható telefon.

A médiában már több helyen felbukkantak a Samsung Galaxy Fold 2-vel kapcsolatos pletykák, miközben az első modell még tulajdonképpen nem is debütált. A tavasszal bemutatott készülék eredetileg áprilisban került volna az üzletek polcaira, de miután a tesztelésre kiosztott telefonok kijelzője több esetben megtört, normál használat mellett is, a vállalat visszahívta a telefonokat, a piacra dobást elhalasztotta és vizsgálni kezdte az esetet.Hamarosan azonban jöhet a Galaxy Fold második, immár tényleges debütálása. Júliusban a Samsung ígéretet tett rá, hogy ez szeptemberben meg fog történni, de akkor nem adott meg pontos dátumot. A vállalat menedzsmentjének állítása szerint a nyár elejére a Folddal kapcsolatos problémák többségét megoldották és készen állt a telefon arra, hogy akár júliusban bevezessék. De végül ezt elvetették, helyette a Galaxy Note 10 és a Note 10 Plus került az üzletekbe.Ezt követően szeptember végi dátumot céloztak meg. Majd előbbre hozták.Szeptember 6-án kezdődik Berlinben a legnagyobb európai fogyasztói elektronikai kiállítás, az IFA, így nem lenne meglepő, ha a Samsung erre a napra időzítené a Galaxy Fold megjelenését. A szeptemberi bevezetés azért is előnyös, mivel egy új okostelefonnal készül a Samsung a karácsonyi vásárlási szezonra. Nem véletlen, hogy az Apple is szeptemberre időzíti évek óta az új készülék piacra dobását és a Huawei is szeptemberben dobja piacra a Mate X telefont.

A kép forrása: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images

A Galaxy Fold telefon A Galaxy Fold névre hallgató készülék okostelefonként 4,6 colos kijelzőt ad, széthajtogatva pedig egy 7,3 colos táblagépet használhatunk. Képes az úgynevezett "alkalmazások folytonosságára", vagyis a kis kijelzőn megnyitott alkalmazás igazodik a kijelző méretéhez, amikor széthajtva táblagépéé alakítjuk. 12 GB RAM-ot és 512 GB-os belső tárhelyet kapott a készülék és két akkumulátor található benne, összesen 4380 mAh-nyi. Összesen hat kamerával van felszerelve a készülék, három a hátoldalán, kettő belül, egy pedig az előlapon. A telefon kezdőára 1980 dollár.

A telefon először Dél-Koreában lesz elérhető, de még szeptemberben eljut majd az Egyesült Államokba és Kínába is.Már évek óta keringtek a spekulációk arról, hogy a hajtogatható telefon lesz az okostelefon-piacok a következő nagy lépés és a Samsung láthatóan sietett, hogy az első legyen, aki a fogyasztók kezébe adja a telefont és ezzel demonstrálja a dél-koreai vállalat innovációs képességeit. Ez talán egy kicsit korai volt, mint kiderült, a technológia még nem volt tökéletes. A Samsung bemutatóját követően a barcelonai mobil kiállításon (MWC) a Huawei is előrukkolt a saját hajtogatható mobiljával, amit mi is kipróbálhattunk, (a Huawei Mate X tesztjéről itt lehet olvasni részletesen) de még a kínai gyártó hajtogatható telefonja sem vásárolható meg.A bemutató után azon a véleményen voltak az elemzők, hogy a Samsung hajtogatható telefonja nagy áttörést jelent az iparágnak. De a magas ár (1980 dolláros kezdőár) korlátozhatja a telefon elterjedését széles körben, ezért egyébként sem ez lett volna az a telefon valószínűleg, ami idén felfelé hajtja a Samsungnál a profitot. Amire viszont nagy szüksége lenne a Samsungnak, mert az erős versenyben, amit főleg a kínai gyártók okoznak, a Samsung profitcsökkenéstől szenved negyedévek óta.Két trend találkozása miatt lehetnek sikeresek ezek a készülékek: egyrészt a hagyományos mobilokból már szinte mindent kipréseltek a gyártók, vékonyak, nagyok, jó felbontású és a teljes előlapot betöltő kijelzőjük van, így ideje továbblépni, és kínálni valami újdonságot, másrészt egyre szélesebb a világban az a vagyonos réteg, amelyik képes és hajlandó sok pénzt elkölteni különleges kütyükre, nekik is kell tudni adni valamit, ebben a szegmensben az ár nem számít, ha pedig úgy nézzük, hogy a hajtogatható mobilokkal akár egy tablet is kiváltható, akkor a 2000+ dolláros ár sokak számára már egyáltalán nem vészes.