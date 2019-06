A pozitív fordulat azonban egyelőre várat magára, a Waberer's árfolyama az elmúlt hetekben tovább esett, a részvény pedig csütörtökön 4,6 százalékos esés után 1 050 forinton új történelmi mélypontra esett. A Waberer's részvényeit 2017. júliusában 5 100 forinton vezették be a magyar tőzsdére, a kibocsátás óta a Waberer's részvényei értékük 79,4 százalékát veszítették el.

A Waberer's május elején tette közzé első negyedéves beszámolóját , bár a társaság árbevétele nőtt, azonban a megugró költségek és az alacsonyabb kapacitáskihasználtság hatására viszont jelentősen csökkent az EBITDA-ja. Részben ezekért, részben a kibővült gépjárműállomány magasabb értékcsökkenése miatt, a vállalat üzemi szinten is veszteséges volt. A menedzsment jelezte, hogy több intézkedésük kedvező hatása az év második felében jelentkezhet érdemben.

Megemelte a Masterplast célárát az MKB 2019.06.13 10:36

Az MKB megerősítette a Masterplastra részvényeire vonatkozó vételi ajánlását, a célárfolyamot azonban 874 forintra emelte meg, miután az MKB elemzője szerint javul az iparági környezet, és a legtöbb piacon ez fenn is maradhat, ami támogathatja a társaságot abban, hogy elérje a céljait. A cég bevételei 19 százalékkal nőttek az első negyedévben és a dinamikus növekedés folytatódhat a következő negyedévekben is, ennek fényében megemelte a bevételvárakozását az elemző. Az MKB elemzője kiemelte, hogy a Masterplast bevételeinek nagy része Magyarországról érkezik, ahol a CSOK-nak köszönhetően az építőipar erős maradhat. Az MKB elemzője hozzátette, hogy kockázatok azért látszanak, az építőipari vállalatoknál a szerződésállomány csökkenő trendet mutat és a munkaerőhiány is nehézséget jelenthet. Az MKB új célára 21,7 százalékkal magasabb a Masterplast szerdai záróárfolyamával összehasonlítva, a társaság részvényárfolyama minimális erősödés mellett 0,3 százalékkal került ma feljebb.