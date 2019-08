Már idén jöhet a Huawei saját operációs rendszerű telefonja

Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború oda vezetett, hogy a világ egyik vezető mobiltelefon-gyártója, a kínai Huawei arra kényszerülhet, hogy a következő években piacra kerülő mobiljain nem használhatja az okostelefon-piacon meghatározó operációs rendszert, a Google által fejlesztett Androidot.Arról már korábban is érkeztek hírek, hogy a kínai vállalat a szankciókra saját fejlesztéssel reagál, de a cég vezetői még az elmúlt hetekben is arról beszéltek, hogy alapvetően a jövőben is az Androiddal terveznek, saját operációs rendszerük pedig inkább csak hosszú távon válthatja ki az amerikai szoftvert.Most azonban egy állami médium, a Global Times arról ír, hogy akár már idén piacra dobhatja a Huawei a saját operációs rendszerrel, a Hongmenggel működő telefonját, a tesztek pedig már jelenleg is folynak. A kínai lap úgy tudja, hogy a telefon 2000 jüan, vagyis csupán 288 dollár körüli áron kerülhet a boltokba, vagyis valószínűleg egy alsó/középkategóriás mobilról lehet szó, ez alapján pedig nem úgy tűnik, hogy a Huawei gyorsan átállna a saját operációs rendszerére, a csúcsmobilokon valószínűleg a következő években is Android futhat.A Huawei az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi konfliktus középpontjába került, a Trump adminisztráció olyan listára tette a céget, amelyen szereplő vállalatokkal az amerikai cégek gyakorlatilag nem üzletelhetnek, ez a helyzet pedig azzal fenyegetett, hogy a Huawei következő telefonjai már nem kaphatnak frissítéseket a Google-től. A szankciókkal kapcsolatos bizonytalanság ellenére egyébként a Huaweinek kifejezetten jól megy, miközben a kínai vállalat külföldi telefon-eladásai visszaestek, Kínában 31 százalékkal nőttek az idei első félévben, a Huawei bevételei összességében 23 százalékkal nőttek.