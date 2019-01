Másokat is arra biztatnak Trumpék, hogy tiltsák ki országukból a Huaweit

Egyre több támadás éri a Huaweit, az indoklás az, hogy a kínai cég a szupergyors 5G-technológiáját kémkedésre használja majd. Az Egyesült Államokban az állami szerveknél már betiltották a Huawei-készülékeket és amerikai törvényhozók egy csoportja nemrég kétpárti törvényjavaslatot nyújtott be a Huawei gyártotta chipek és egyes alkatrészek amerikai forgalmazási tilalmáról. Közben a titkosszolgálat azt javasolja a lakosságnak, hogy ne vásároljanak Huawei-telefonokat.Nemrég kémkedés vádjával letartóztatták a Huawei egyik lengyel vezetőjét, és Ausztrália, valamint Új-Zéland is betiltotta, hogy a Huawei részt vegyen az 5G hálózat kiépítésében, szintén biztonsági okokból és állítólag Németország is fontolgatja. Decemberben a társaság alapítójának lányát, Meng Van-csóut tartóztatták le Kanadában, aki a távközlési cég globális pénzügyi igazgatója.Távolabbról nézve ez az amerikai-kínai kereskedelmi háború részeként is értelmezhetőek az események. A The New York Times információi alapján az Egyesült Államok most diplomáciai szövetségeseit, például Nagy-Britanniát, Lengyelországot és Németországot arra kéri, hogy tiltsák el a kínai cégeket a saját 5G-hálózataik kiépítésétől, amit korábban nemzetbiztonsági okokkal indokolt.A The New York Times szerint az Egyesült Államok az 5G hálózatok kiépítését egy új fegyverkezési versenynek tartja, ahol a győztes lesz a gazdasági, hírszerzési és katonai nagyhatalom ebben az évszázadban. Az 5G-hálózatoknak köszönhetően több eszköz csatlakozhat az internethez és az egyes eszközök között gyorsabb lesz a kommunikáció és az adatátvitel.