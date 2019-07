Masszív veszteséggel sokkolt a Daimler

Közzétette előzetes második negyedéves számait a Daimler, a német autógyártó üzemi eredménye az egy évvel korábbi 2,6 milliárd euró profit után idén 1,6 milliárd euró veszteség lett, ami masszív negatív meglepetés, hiszen az elemzők 2,2 milliárd eurós pozitív eredményre számítottak.A nagyon gyenge második negyedéves számok után a menedzsment az egész éves célokat is lefelé módosította, és most már a tavalyi 11 milliárd eurós EBIT-nél jóval alacsonyabb operatív eredményre számítanak, miközben a tavalyinak nagyjából megfelelő eredményt jeleztek előre.Az eredmény romlásában többek között az is szerepet játszik, hogy a Takata légzsákok hibája utáni visszahívások miatt 1 milliárd euróval nő az emiatt megképzett céltartalék, de a dízelbotrány miatti eljárásokkal kapcsolatos költségek is 1,6 milliárd euróval terhelik az eredményt.A mostani, egy hónapon belül már a második profitfigyelmeztetés a Daimlertől, először júniusban módosította lefelé a menedzsment a várakozását, míg korábban enyhén emelkedő operatív eredményre számítottak, júniusban már csak szinten maradó üzemi eredmény szerepelt a tervekben, most pedig már azt jelzi előre a menedzsment, hogy jelentősen csökken az autógyártó eredménye.A Daimler árfolyama ma a profit warningra több mint 4 százalékot esett, ezzel az idén januári mélypont közelébe zuhant, és ha az a szint is elesik, akkor közel 6 éves mélypontra eshet a Daimler árfolyama.