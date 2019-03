Masterplast-részvényeket ruháztak át a vállalat felsővezetői

A Masterplast tájékoztatás szerint Tibor Dávid, az igazgatótanács elnöke beszerzési értéken 219 019 darab Masterplast-részvényt ruházott át törzstőke-emelés keretében a tulajdonában álló egyszemélyes Essence Invest Kft. részére hétfőn. Ennek következtében Tibor Dávid szavazati jogot biztosító Masterplast törzsrészvényeinek száma 4 767 076 darabról 4 548 057 darabra, szavazati jogának aránya 32,65 %-ról 31,15 %-ra csökkent. Budapesti Értéktőzsdén most megjelent közleményből kiderült az is, hogy 2019. március 4-én Ács Balázs, az igazgatótanács alelnöke beszerzési értéken 219 019 darab Masterplast törzsrészvényt ruházott át törzstőke-emelés keretében a tulajdonában álló egyszemélyes Firmum Capital Kft. részére. Ennek következtében Ács Balázs szavazati jogot biztosító Masterplast törzsrészvényeinek száma 4 096 278 darabról 3 877 259 darabra, szavazati jogának aránya 28,05 %-ról 26,55 %-ra csökkent.A részvényátruházások következtében az Essence Invest Kft. 219 019 darab szavazati jogot biztosító Masterplast törzsrészvényt szerzett, így szavazati jogának aránya 1,50 %. A Firmum Capital Kft. szintén 219 019 darab szavazati jogot biztosító Masterplast törzsrészvényt szerzett, így szavazati jogának aránya 1,50 %.A közlemény megjegyzi, tekintettel arra, hogy az Essence Invest Kft. kizárólagos tagja Tibor Dávid, a Firmum Capital Kft. kizárólagos tagja pedig Ács Balázs, a társaság az adatközlésnél az együttes részesedéseket figyelembe veszi.A Masterplast árfolyama 2,8 százalékot esett a múlt pénteki záráshoz képest, így 695 forinton fejezte be a hétfői kereskedést.