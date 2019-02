Meddig esnek még a Mészáros-papírok?

Nagyot esett az Opus és a Konzum

Nagy Fidesz-győzelmet hozott az április 8-i országgyűlési választás, ami után szárnyaltak a Mészáros Lőrinchez köthető cégek részvényei, a választás után 2 nap alatt az Opus 30, a Konzum pedig 26 százalékot emelkedett, de már a második napon jött a nagy lefordulás, és azóta esik a cégek árfolyama. Az áprilisi csúcshoz képest az Opus árfolyama több mint 46 százalékot, míg a Konzum árfolyama több mint 43 százalékot esett. Ha csak idén nézzük, akkor is masszív alulteljesítő a két részvény, míg a teljes piac (BUX) emelkedni tudott, az Opus és a Konzum több mint 10 százalékot veszített az értékéből.

De akkor miért esnek a papírok?

Fúzió körüli bizonytalanság: az egyik legfontosabb bizonytalanság a két papírral kapcsolatban az lehet, hogy az Opus és a Konzum előtt olyan esemény áll, amire még nem volt példa a magyar tőzsde történetében. A küszöbön álló fúzióval kapcsolatban nem sok információ áll rendelkezésre, meg kell még határozni a két társaság értékét és ki kell számolni a fair cserearányt stb. Azt viszont fontos hangsúlyozni, hogy a társaságok jelezték, a tranzakció lebonyolításához a törvényben előírt szükséges jogi és könyvvizsgálói háttéren túl, nemzetközi hátterű befektetési bankot is szeretnénk bevonni, számítva annak globális tőkepiacokon szerzett hasonló tapasztalataikra. Továbbá a menedzsment kijelentette, mind az Opus, mind a Konzum részvényesei szempontjából fair lesz az elszámolás.

az egyik legfontosabb bizonytalanság a két papírral kapcsolatban az lehet, hogy az Opus és a Konzum előtt olyan esemény áll, amire még nem volt példa a magyar tőzsde történetében. A küszöbön álló fúzióval kapcsolatban nem sok információ áll rendelkezésre, meg kell még határozni a két társaság értékét és ki kell számolni a fair cserearányt stb. Azt viszont fontos hangsúlyozni, hogy a társaságok jelezték, a tranzakció lebonyolításához a törvényben előírt szükséges jogi és könyvvizsgálói háttéren túl, nemzetközi hátterű befektetési bankot is szeretnénk bevonni, számítva annak globális tőkepiacokon szerzett hasonló tapasztalataikra. Továbbá a menedzsment kijelentette, mind az Opus, mind a Konzum részvényesei szempontjából fair lesz az elszámolás. Buy the rumor, sell the news: ez áll a régi tőzsdei mondásban, vagyis pletykákra kell venni, hírekre pedig eladni. Amíg csak sejteni lehetett, mi készül a Konzumnál és az Opusnál, kifejezetten izgalmasak voltak a befektetők számára. Amióta azonban a "news fázisban" vannak a sztorik, és valóban folyik a cégek megtöltése fundamentumokkal, már kevésbé érdekesek ezek a papírok.

ez áll a régi tőzsdei mondásban, vagyis pletykákra kell venni, hírekre pedig eladni. Amíg csak sejteni lehetett, mi készül a Konzumnál és az Opusnál, kifejezetten izgalmasak voltak a befektetők számára. Amióta azonban a "news fázisban" vannak a sztorik, és valóban folyik a cégek megtöltése fundamentumokkal, már kevésbé érdekesek ezek a papírok. Napi +15-20 százalék kell: Az előző ponthoz kapcsolódik, hogy a hazai kisbefektetőket azok a sztorik érdeklik, amelyekkel gyorsan sok pénzt lehet keresni, néhány nap alatt nagyot mozdulnak. Ez volt a helyzet 2017-ben a Konzum és az Opus piacán is, amikor nem ritkán napi 15-20 százalékot emelkedtek, akkor ráugrottak a befektetők. Most, hogy naponta legfeljebb néhány százalékot mozdul a részvények árfolyama, már kevésbé érdekesek, így sokan váltanak az új sztorikra, például az AutoWallisra, a Plotinusra, vagy éppen a Kartonpackra.

Az előző ponthoz kapcsolódik, hogy a hazai kisbefektetőket azok a sztorik érdeklik, amelyekkel gyorsan sok pénzt lehet keresni, néhány nap alatt nagyot mozdulnak. Ez volt a helyzet 2017-ben a Konzum és az Opus piacán is, amikor nem ritkán napi 15-20 százalékot emelkedtek, akkor ráugrottak a befektetők. Most, hogy naponta legfeljebb néhány százalékot mozdul a részvények árfolyama, már kevésbé érdekesek, így sokan váltanak az új sztorikra, például az AutoWallisra, a Plotinusra, vagy éppen a Kartonpackra. Hol vannak a külföldi nagybefektetők: Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a befektetők egy részének túlzó elvárásai lehettek a papírok teljesítményével szemben, amelyeket több esetben teljesen légből kapott dolgok tápláltak. Lehetett például olyat hallani, hogy valaki azért adja a Konzum vagy az Opus papírjait, mert azt követően, hogy a menedzsment nemzetközi roadshowra ment a fúzió utáni új Opust, mint befektetési sztorit bemutatni, nem jelentek meg a külföldi nagybefektetők, nem jöttek a nagy bejelentések arról, hogy külföldiek szereztek nagyobb pakkokat a cégekben, nem nőtt érdemben a forgalom. Miközben a két vállalat többször hangsúlyozta, ez egy non-deal roadshow volt, amelyet azzal a céllal szerveztek, hogy megismertessék a feltörekvő piaci befektetők, hedge fundok és befektetési alapok képviselőit a két magyar tőzsdei társaság összeolvadásának főbb lépéseivel és céljaival. Vagyis nem azért hajtották végre, hogy még a fúzió előtt nemzetközi befektetőket vonzanak a Konzum és az Opus piacára, a tulajdonosi körébe.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a befektetők egy részének túlzó elvárásai lehettek a papírok teljesítményével szemben, amelyeket több esetben teljesen légből kapott dolgok tápláltak. Lehetett például olyat hallani, hogy valaki azért adja a Konzum vagy az Opus papírjait, mert azt követően, hogy a menedzsment nemzetközi roadshowra ment a fúzió utáni új Opust, mint befektetési sztorit bemutatni, nem jelentek meg a külföldi nagybefektetők, nem jöttek a nagy bejelentések arról, hogy külföldiek szereztek nagyobb pakkokat a cégekben, nem nőtt érdemben a forgalom. Miközben a két vállalat többször hangsúlyozta, ez egy non-deal roadshow volt, amelyet azzal a céllal szerveztek, hogy megismertessék a feltörekvő piaci befektetők, hedge fundok és befektetési alapok képviselőit a két magyar tőzsdei társaság összeolvadásának főbb lépéseivel és céljaival. Vagyis nem azért hajtották végre, hogy még a fúzió előtt nemzetközi befektetőket vonzanak a Konzum és az Opus piacára, a tulajdonosi körébe. Belepakolnak mindent: Volt egy olyan pletyka is a piacon, amely szerint a választások után a legmagasabb szinten döntenek majd a cégek további jövőjéről: a mondás az volt, amennyiben pozitív döntés születik, nagy bejelentések lesznek. Így lehettek olyan befektetők, akik a híresztelések után ezeket a nagy bejelentések hiányolták. Ezzel kapcsolatban viszont mindenképpen el kell mondani két dolgot: (1) konkrét nagy felvásárlásról valóban nem érkezett hír az elmúlt hónapokban, viszont az Opus menedzsmentje a végrehajtott tőkeemeléseknél messze túlszárnyalta korábbi ígéretét. Az Opus saját tőkéje ugyanis a tervezett tőkeemeléseknek köszönhetően nem 110-120 milliárd forint emelkedett, ahogy arról az első ígéretek szóltak, hanem meghaladták a 250 milliárd forintot. (2) Ahogy a fentebb leírtakból is kiderült, már javában folyik a Konzum és az Opus fúziója, amelynek lezárására néhány hónapon belül sor fog kerülni. A fúzió lezárásáig, amely során többek között meg kell majd határozni a két társaság értékét és ki kell számolni a fair cserearányt, viszont értelmetlen lenne egy jelentős méretű felvásárlást végrehajtani.

Volt egy olyan pletyka is a piacon, amely szerint a választások után a legmagasabb szinten döntenek majd a cégek további jövőjéről: a mondás az volt, amennyiben pozitív döntés születik, nagy bejelentések lesznek. Így lehettek olyan befektetők, akik a híresztelések után ezeket a nagy bejelentések hiányolták. Ezzel kapcsolatban viszont mindenképpen el kell mondani két dolgot: (1) konkrét nagy felvásárlásról valóban nem érkezett hír az elmúlt hónapokban, viszont az Opus menedzsmentje a végrehajtott tőkeemeléseknél messze túlszárnyalta korábbi ígéretét. Az Opus saját tőkéje ugyanis a tervezett tőkeemeléseknek köszönhetően nem 110-120 milliárd forint emelkedett, ahogy arról az első ígéretek szóltak, hanem meghaladták a 250 milliárd forintot. (2) Ahogy a fentebb leírtakból is kiderült, már javában folyik a Konzum és az Opus fúziója, amelynek lezárására néhány hónapon belül sor fog kerülni. A fúzió lezárásáig, amely során többek között meg kell majd határozni a két társaság értékét és ki kell számolni a fair cserearányt, viszont értelmetlen lenne egy jelentős méretű felvásárlást végrehajtani. Magasról lehet nagyot esni: A lehetséges okok között fontos beszélni az időzítésről is, eddig csak arról írtunk, hogy az Opus és a Konzum árfolyama mennyit esett a 2018-as választások óta, pedig 2016-ban és 2017-ben egészen elképesztő ralit produkált mindkét vállalat árfolyama. A hatalmas száguldás sok olyan befektetőt is a Konzum és az Opus piacára vonzhatott, akik a gyors pénzkereseti lehetőség reményében szálltak csak be, pont a csúcsokon. Közülük vélhetően voltak olyanok, akik az elmúlt hónapokban vesztették el türelmüket és zárták a rosszkor, rossz időtávra felvett pozícióikat, ezzel is lefelé hajtva az árfolyamokat.

Mit mutat a technikai kép?

Pedig ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk , a két társaság menedzsmentje mindent elkövetett annak érdekében, hogy megerősítse a befektetők vállalatokba vetett hitét, egymást érték a kedvező hírek és a korábban meghirdetett tőkeemelési sorozatok keretében folyamatosan töltötték fel fundamentumokkal a Konzumot és az Opust.Ennek végeredményeként a Konzum saját tőkéje 68 milliárd forint fölé hízhatott, miközben a közép-kelet-európai régió meghatározó turisztikai befektetőjévé, a társaság turisztikai érdekeltségeit működtető Hunguest Hotels pedig a régió egyik jelentős szállodaüzemeltetőjévé vált. Az Opus tavaly februárban meghirdetett tőkeemelési sorozata pedig az út-, vasút-, híd- és vízépítési nagy projektekben aktív, mintegy 300 milliárd forintos szerződésállománnyal rendelkező Mészáros Építőipari Holding, illetve a hazai áramtermelés ötödét adó Mátrai Erőmű irányító részesedésének megszerzésével zárult le.És ha mindez nem lett volna éppen elég, október közepén kiderült, új időszámítás kezdődik az Opus és a Konzum működésében, a társaságok igazgatósága ugyanis a vállalatok fúziójára készül. Ezzel kapcsolatban mi is kiemeltük, hogy az összeolvadás nem csak a részvényesek szempontjából lesz jelentős, hanem a Budapesti Értéktőzsde fejlődéstörténetében is egyedülálló, hiszen ilyen eseményre korábban még soha nem volt példa.Annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban egymást érték a jó hírek a Konzummal és az Opusszal kapcsolatban, az árfolyam egyre alacsonyabb árszintekre esett. Összegyűjtöttük, milyen lehetséges magyarázatai lehetnek mindennek:Az Opus árfolyama már hónapok óta egy csökkenő trendcsatornában halad, a korábbi csúcs- és mélypontokat szépen össze lehet kötni, ez alapján az árfolyam most közel a csatorna közepén áll, a trend azonban egyértelműen lefelé tartó. Ami optimizmusra adhat okot, hogy az árfolyam azon a szinten áll, ami a múltban már többször szolgált támaszként, ráadásul pont ezen a szinten egy fontos Fibonacci szint is adódik akkor, ha a 2017-ben indult rali szintjét és a tavalyi választásokat követő rali csúcspontját kötjük össze, csak hab a tortán, hogy az RSI is relatíve alacsony. Amennyiben innen felfelé indul el az árfolyam, akkor az 524 forint körüli szintet érdemes figyelni (többször támasz és ellenállás, fontos Fibonacci szint), amennyiben azonban elesik a mostani szint, akkor lefelé a 2017-es nagy raliban hátrahagyott rések mellett a 343 forint körüli Fibo-szintet érdemes figyelni, nagyjából ott lehetne egyébként az ereszkedő trendcsatorna alsó széle is.

A Konzum is egyértelműen csökkenő trendben halad, és a múltban a már többször támaszként szolgáló 226 forint körüli szint sem fogta meg az árfolyamot. Lefelé első körben a 200 forint körüli szintet érdemes figyelni, ott hagyott hátra még 2017-ben egy rést az árfolyam, ha pedig a mostani szintekről felfelé pattanna az árfolyam (ezt támogatja az elmúlt hónapokban kirajzolódott RSI divergencia is), akkor első körben a 250 forint körüli zóna válik elérhetővé.