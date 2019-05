Még drágább lehet az iPhone a kereskedelmi háború miatt?

Tegnap Kína bejelentette, hogy válaszul az amerikai lépésre, úgy döntött, hogy egyes amerikai termékre megemeli a kivetett vámot, ami nem jó hír sok amerikai vállalatnak (ami a részvénypiaci reakciókon is látszott), de különösen fájdalmas lehet az Apple-nek. Két okból is.Az egyik, hogy az Apple legfontosabb terméke, az iPhone összeszerelése Kínában történik. Bár az Apple-nek nagyon sok amerikai beszállítója van (tavaly mintegy 60 milliárd dollárt költött el náluk), az iPhone összerakása nagyrészt Kínában történik. Tekintve, hogy az Apple mennyire függ Kínától, az olcsó munkaerejétől, a gyártási tapasztalataitól, az országból való kivonulás nem csak egy nagyon költséges lépés lenne, de akár több évig is elhúzódhatna.A másik, hogy az Apple nagyon sok terméket ad el Kínában. Tavaly 51 milliárd dollár bevételre tett szert Kínában, vagyis a teljes bevételének mintegy ötödét adja a régió. És az első negyedévben látni lehetett, hogy mi történik az Apple-nél, ha Kínában baj van: az Apple évtizedek óta először kénytelen volt profit warningot közzétenni, amit a kedvezőtlen kínai gazdasági környezettel indokolt.Érdemes lesz az Apple-befektetőknek figyelni, amikor Kína bejelenti az új vámokat, mert könnyen lehet, hogy egyes termékek kereszttűzbe kerülnek. A Morgan Stanley elemzője szerint ha az iPhone-ra 25 százalékos vámot vet ki Kína, az 160 dolláros áremelkedést jelent az iPhone XS-nek. Vagy ha az Apple úgy dönt, hogy ezt nem hárítja át a fogyasztókra, akkor 2020-ban akár 23 százalékkal is zuhanhat az egy részvényre jutó eredménye.Már így is nagyon sokat drágultak az új iPhone-ok, a csúcsmodell már elérte az 1000 dolláros kategóriát, az XS 999 dollártól vásárolható meg. Ez pedig az a határ, ami már az eladásokra is hatással van, az iPhone-értékesítések csökkennek, mert a vásárlók rászoktak arra, hogy később cserélik le a telefonjukat és tovább megtartják a készülékeiket. Az IDC adatai szerint az első negyedévben 30 százalékkal adott el kevesebb iPhone-t az Apple, mint egy évvel korábban.