Még egy rossz hír jött a technológia szektorból

Az Nvidia 2,7 milliárd dollárról 2,2 milliárd dollárra vágta vissza a karácsonyi negyedévre vonatkozó bevételprognózisát, főként a játék-és az adatközpont divíziója gyengélkedett. A menedzsment novemberben fogalmazta meg az előző várakozását, ami már akkor is jelentősen elmaradt az elemzői konszenzustól. Akkor a cég azzal indokolta, hogy véget ért a kriptodevizák szárnyalása, így felhalmozódtak a chipkészletek.Az Nvidia részvényei 14 százalékot zuhantak a hírre és a versenytársakat is magával rántotta, az AMD árfolyama 6 százalékot esett, az Intel pedig 1 százalékot vesztett értékéből.A technológia szektorból az elmúlt hetekben egyre-másra érkeznek a warningok, még az Apple is kénytelen volt csökkenteni a várakozásait, amire az elmúlt két évtizedben nem volt példa. A vállalatot követte a Samsung és az LG is, sőt, már az Alibaba is kínai lassulásról beszélt.