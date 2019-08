Még hogy ellenfelek? Összefog a BMW, a Mercedes és az Audi

2017-ben a Toyota és a Mazda kötött megállapodást, amelynek keretében a két vállalat közösen fejleszt és gyárt autókat,

a BMW és a Daimler idén év elején jelentett be együttműködést a mobilitási szolgáltatásokban

idén júliusban a Volkswagen és a Ford jelentette be, hogy együttműködnek az elektromos és önvezető autók fejlesztésében,

a Honda 2,8 milliárd dollárt fektetett a General Motors önvezető autózással foglalkozó cégébe,

de van már együttműködés a Tesla és a Daimler, valamint a Volvo és a PSA között is.

A három nagy német prémiumautó-gyártó, a BMW, a Mercedes és az Audi évtizedek óta versenyez egymással, ami már csak a modellpalettájukon is jól látszik, ha az egyik belép egy kategóriába, és ott sikeres, akkor követi a másik kettő is.Az autóipar mostani átalakulása azonban a kívülről elszánt versenytársaknak tűnő cégeket is együttműködésre kényszerít, ilyen együttműködésekből már sokat láttunk,A szigorodó károsanyagkibocsátási normáknak való megfelelés, az elektromos és az önvezető autózással kapcsolatos fejlesztések magas költségei miatt azonban a prémium szegmens versenyzői is összefognak.A Daimler és a BMW között már több fronton is van együttműködés, idén július elején például azt jelentették be, hogy az önvezető autózás technológiai fejlesztésében működnek együtt, közösen fejlesztenek például vezetéstámogató rendszereket, amelyek például önvezető funkciókat tesznek lehetővé az autópályán vagy segítenek a parkolásban.A német Wirtschaftswoche úgy tudja, hogy a BMW és a Daimler együttműködéséhez az Audi is csatlakozik, a hivatalos bejelentést pedig szeptember közepén, a Frankfurti Autószalonon teheti meg az Audi. A három német autógyártó nem kommentálta a német lap értesülését.A hírre érdemben nem reagált a német autógyártók részvényárfolyama, a Daimler, a BMW és a Volkswagen árfolyama 0,1-0,7 százalék pluszban áll.