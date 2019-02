Még nagyobb bajba kerülhet az összeomló Venezuela

A segélyezési tervek végrehajtása számára- mondta egy sajtótájékoztatón Jens Laerke, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) szóvivője.A politikai, gazdasági és társadalmi helyzet bizonytalanságai ellenére az ENSZ több intézménye is foglalkozik segélyezéssel Venezuelában, így többek között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja (UNICEF), az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR).Laerke tájékoztatása szerintA szóvivő hangsúlyozta, hogy a segítség független a politikai helyzettől, semleges és elfogulatlan, és kizárólag a szükségletekre van tekintettel.Ugyanezen a sajtótájékoztatón Tarik Safarevic, a WHO szóvivője közölte, hogy Venezuelában csökkenőben van a gyerekek között a kanyarós megbetegedések száma, amely 2017 júliusa, a járvány kitörése óta 6395 megbetegedést okozott, 76 esetben halálos kimenetellel. Ezzel szemben nő a diftériás esetek száma, amely 2016-ban 17, 2017-ben 103, 2018-ban 150 volt.