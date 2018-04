Még nagyobb dugókat okozhatnak az önvezető autók

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Nem lehet magára hagyni az autót

A vezetéstámogatásnak különböző szintjei vannak, az első, amikor az autóradar pittyeg a tolatásnál, a második, amikor a robotpilóta a kormány és a pedálok felett átvéve az irányítást képes beparkolni vagy az autópályán haladni. Azonban ilyenkor elengedhetetlen a sofőr felügyelete, akinek keze a kormányon, szeme az úttesten kell, hogy legyen, hogy szükség esetén be tudjon avatkozni. A harmadik szint még nincs forgalomban, ez az amikor a sofőr tíz másodpercre "magára hagyhatja" az autót és megnézheti mondjuk az e-mailjeit.

Ma az utazásra, mint elveszett időre gondolunk, de ha az autóban való ücsörgés minőségi időtöltéssé válik - akár dolgozni is lehet, ha nem kell vezetni - ez megváltozhat, így egyre többen költözhetnek az agglomerációba

Az organikus növekedés kevés a globális terjeszkedéshez

Külföldön esélye sem volt az itthon piacvezető termékünknek, egyszerűen elveszett az erős marketinggel megtámogatott külföldi termékek között. Ezért leegyszerűsítettük a terméket és háromszor annyiért adtuk, ami működött

"Az önvezető autózással kapcsolatos hírekkel többnyire akkor találkozunk a sajtóban, ha egy Tesla betonfalnak ütközik vagy elgázol valakit" - mondta előadásában a vezetéstámogató rendszereket fejlesztő Aimotive kommunikációs vezetője, Takács Árpád. Ennek az az oka, hogy a legtöbb ilyen baleset akkor történik, amikor a sofőr nem figyel az útra, márpedig ez kritikus probléma, ugyanis a Tesla autói nem önvezetők, csak egy vezetéstámogatói rendszerrel vannak felszerelve, ami csak segíti, nem helyettesíti a sofőrt.Az, amire az átlagember gondol önvezető autóként a négyes-ötös szint, amikor majd akár el is alhat a sofőr, ha pedig a robotpilóta nem tud megbirkózni a feladattal félreáll és felébreszti utasát. Jellemzően ez az, amit felhasználóként elképzelünk: autóval elmegyünk kocsmázni, majd az hazavezet magától.Takács szerint a 4-5. szint elérésével jelentősen meg fog csappanni a balesetek száma, amelyek ma 900 milliárd dollár kárt okoznak csak az Egyesült Államokban és alapjaiban fogják átalakítani a környezetünket is.- utal a városszerkezet megváltozására Takács, de akár a biztosítások összege is csökkenhet, hiszen nem lesz annyi baleset.Ezek a változások ugyanakkor a felhasználói szokásoktól is függnek, hiszen nem mindegy, hogy az okosinfrastruktúrának köszönhetően az autó tulajdonosa leteszi a kocsit egy P+R parkolóba, összehangolva az átszállást a metróra, vagy a család tagjait külön fuvarozza el és megy értük. Utóbbi esetben ugyanis megjelennek a forgalomban az üres autók, amelyek kétségtelenül növelni fogják a forgalomban részt vevő autók számát.Mindenestere az idén januárban 38 millió dolláros befektetést - 9,8 milliárd forint - bevonó cég nagy lehetőséget lát a technológiában, amelynek ők főleg a kamerákra épülő, mesterséges intelligenciával támogatott megoldásain dolgoznak.Györkő Zoltán, a Balabit cégvezetője egy kis magyar kft-ből épített globális céget, amelynek első ügyfele a Pannonhalmi Apátság volt, amelynek első tűzfalukat értékesítettek. Bár rövid úton piacvezetők lettek a termékkel a magyar piacon, hamar kiderül, hogy Németországban nem működik a konstrukció.- avatta be a közönséget stratégiájába a cégvezető.A cég organikusan, a bevételeit visszaforgatva terjeszkedett az európai piacokon is, de hamar belátták, hogy nincs esélyük, a tőkeerős amerikai vállalatok lemossák őket, ezért elkezdetek tőkét keresni. Egy angol kockázati tőke társaságtól sikerült 8 millió dollárt bevonni, így 2015-ben megnyílhatott az amerikai iroda, egy emberrel. Ma a cég bevételének 45-50 százaléka jön erről a piacról, 60 százalékos éves növekedéssel.A további növekedéshez azonban további pénzre volt szükség, a következő tőkebevonásból pedig felvásárlás lett: elénk tettek egy 12 millió dolláros tőkeemelésről szóló papírt és egy felvásárlási ajánlatot. Nem volt könnyű döntés, de az utóbbit választottuk. Bár az összeg nem volt publikus, de év elején a One Identity, egy kaliforniai informatikai multinacionális vállalat vásárolta fel a magyar céget. A döntést Györkő azzal indokolta, hogy a kezdetektől cél volt, hogy termékeiket minél több emberhez juttassák el, és azzal, hogy a termékük bekerül egy kész sales és marketing gépezetbe, azzal ők nem tudnának versenyezni.A harmadik nagy durranás pedig a tavaly év végén kétmilliárdos tőkebefektetést kapott Barion Paymnet Zrt. volt. A megoldásról korábban itt írtunk , most az derült ki, hogy már 3000 fölött van azoknak az elfogadóhelyeknek a száma, ahol a Barion fizetési megoldását elfogadják, és hogy a felvásárlás előtti több hónapos könyvvizsgálói átvilágítás alkalmával két hétig kellett magyarázni a munkát végző cégek jogászainak, hogy a tranzakciós illeték miért nem vonatkozik a Barionra. A céget felvásárló cseh alapítású Home Credit Group lakossági pénzügyi szolgáltató egyébként a régió leggazdagabb vállalkozója, Petr Kellner érdekeltsége.