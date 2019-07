Megakadhat az OTP erősödése, a Mol azonban tovább emelkedhet

OTP

Július első hetében felpattant az OTP, az árfolyam a 200 napos mozgóátlag visszafoglalása után az 50 százalékos Fibonacci szintet is áttörte, majd a 11 875 - 11 970 forint közötti ellenállási zónából felfelé kitörve az OTP a 12 028 forint közelében található 38,2 százalékos Fibonacci szintet is sikerrel utasította maga mögé. Az árfolyam ezután a csökkenő csatorna felső trendvonalát is áttörte, 12 114 forintnál, majd a héten a 23,6 százalékos Fibonacci szint jelentette ellenállást is leküzdötte az OTP. Az elmúlt hetek emelkedése után az RSI túlvett tartományban jár, amennyiben az árfolyam a jelenlegi szintekről lefelé mozdulna el, első körben a 23,6 százalékos Fibonacci szint jelenthet támaszt, 12 483 forintnál, míg alatta a 38,2 százalékos Fibonacci szint és a korábbi csökkenő csatorna felső trendvonala által közrefogott tartomány jelenti a következő támaszzónát, 12 025 és 12 000 forint között. Felfelé mindemellett a korábbi történelmi csúcs jelent meghatározó ellenállást 13 230 forintnál.

Mol

A Mol a 3 060 forintos támasz visszatesztelése után lefordult, majd az árfolyam új lokális mélypontot ütött. A héten azonban pozitív fordulat következett, a Mol felpattant és az árfolyam pénteken ismét a 3 060 forintos szint fölé került. Amennyiben az emelkedés folytatódik, a 3 149 forintnál található 50 napos mozgóátlag leküzdésével a 200 napos mozgóátlag tesztelése következhet 3 169 forintnál. A 200 napos mozgóátlagot áttörve pedig az árfolyam az osztalékszelvény vágása után hagyott rés visszatöltésével próbálkozhat meg. Míg lefelé, első körben a 2 932 forintos, új lokális mélypontra érdemes majd figyelni.

Richter

Az elmúlt napok lejtmenete után a Richter szerdán az 5 000 forintos szint alá került, majd ezt követően az árfolyam felpattant, és a gyógyszergyártó részvényei az 5 000 forintos szint felett zárták a hetet. Felfelé, az egyelőre távolinak tűnő 50 napos mozgóátlag áttörése után következhetne újabb emelkedés, míg a jelenlegi szintekről ismét lefelé mozdulva el, a már említett 5 000 forintos támaszra érdemes majd figyelni a későbbiekben.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom árfolyama az elmúlt hetek folyamán egyre magasabb mélypontokat hagyott a grafikonon, majd az emelkedés ezt követően folytatódott és a részvény felfelé tört ki a 425-430 forintos tartományból. Az emelkedés a héten megakadt a 200 napos mozgóátlag közelében, amennyiben az árfolyam a későbbiekben sikeresen áttörné a 200 napos mozgóátlagot 440 forintnál, abban az esetben folytatódhatna az osztalékszelvény vágása után hagyott rés visszatöltése.