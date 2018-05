Megállás nélkül adják a Waberer's papírjait - De könnyen lehet, hogy itt a vége

A Waberer's tavaly lépett a magyar tőzsdére, az IPO során meghatározott ársáv alján, 5100 forinton kerültek bevezetésre a cég papírjai, amit azért érdemes most felidézni, mert csütörtökön új történelmi mélyponton, 3720 forinton is kereskedtek a cég részvényeivel. Így szűk egy év leforgása alatt mintegy 22 százalékot veszített értékéből Európa vezető nemzetközi komplett kamionrakomány (FTL) szállítmányozója.

Több dolog is aggaszthatta a befektetőket

Azt nem lehet tudni, hogy mennyi volt a nagytulajdonos által elvárt fair részvényár, amit nem voltak hajlandóak kifizetni az intézményi szereplők, viszont sokan értelmezhették úgy a történteket, hogy az akkor aktuális piaci árat sokallták a potenciális vevők.

A nagytulajdonos ugyan nem volt hajlandó az általa elfogadhatatlannak tartott árét egy nagyobb részesedésétől megválni, vagyis láthatólag nem mindenáron akar szabadulni a papíroktól, viszont többekben felmerülhetett, milyen árfolyamhatása lesz annak, hogyha az amúgy nagyon illikvid papír piacán elkezd egy ekkora mennyiséget eladni.

A gyakorlatilag a bevezetés óta tartó árfolyamesés láthatóan azt követően gyorsult be, hogy kiderült, a Waberer's nagytulajdonosa hiába próbálta egy nagyobb részvénycsomagját intézményi befektetőknek értékesíteni. Azok csak olyan áron szálltak volna be a cégbe, amely miatt a CEE Transport Holding inkább elállt az eladás tervétől. Az ügylet keretében egyébként 2,6 millió darab részvényt értékesítettek volna, amelynek piaci értéke akkor megközelítette a 40 millió eurót. Hogyha sikerült volna nyélbe ütni az üzletet, akkor a CEE Transport Holding részesedése 21 százalékkal csökkenhetett volna a Waberer'sben, amely a teljes részvénytőke 15 százalékát jelentette.A kudarcba fulladt próbálkozás viszont két dolog miatt is negatívan hathatott az árfolyamra:Az esés begyorsulásában az első negyedéves számok is szerepet játszhattak, a Waberer's árbevétele ugyan emelkedett, döntően a Link felvásárlásának köszönhetően, viszont kiderült, hogy a járművenként futott kilométerek száma 8 százalékkal, a rakottság pedig 90,8 százalékra csökkent. A profitsorokon visszaesés következett be és csökkent a cég profitabilitása is és ha mindez nem lett volna éppen elég, az eladósodottsági adatok a Link 2017 harmadik negyedévében bekövetkezett konszolidációja, valamint a fokozott forgótőke-igény miatt jelentős nominális növekedést mutattak. Igaz, a nettó tőkeáttételi arány viszont nagyjából stabil maradt a rendszeres EBITDA 3,0-szorosa mellett, egy évvel ezelőtt 2,9-szeres volt.

Mit mutat a technikai kép?

A fentebb már említett likviditás hiánya is komoly probléma, illetve szerepet játszhatott abban, hogy az elmúlt hetekben a Waberer's árfolyama nagyobb esést szenvedett el. A cég papírjaival ugyanis nagyon kis forgalom mellett kereskednek, így egy-egy nagyobb ajánlat komolyabb elmozdulásokat is eredményezhet az árfolyamban. Jó példa erre a ma reggeli mozgás, amikor gyakorlatilag néhány millió forintos forgalom mellett esett a Waberer's árfolyama több mint 6 százalékot a szerdai záráshoz képest. Ezt követően pedig gyors felpattanás következett a 3720 forintos történelmi mélypontról, amelynek hatására már erősödik a Waberer's a csütörtöki kereskedésben.Alig egy éve vezették be a Waberer's részvényeit a tőzsdére, és ahogy korábban írtuk, bevezetése óta folyamatosan csorog le az árfolyam, és mivel nincs még hosszabb múltja a részvényárfolyamnak, így nehéz kapaszkodókat találni a grafikonon. A csökkenő trend nyilvánvaló, a szerdai és a mai kereskedés viszont némi bizakodásra adhat okot technikai alapon, a 3 750 forintos szint környékéről ugyanis erőteljes felpattanásokat láthattunk, amelyek eredményeként két nagy alsó kanócos gyertya is megjelent a charton. Az MACD indikátor ugyan még nem adott jelet a short pozíciók zárására, viszont az egyre alacsonyabb árszintek mellett felvett egyre magasabb értékek "bullish" divergenciát mutatnak már. A mai zárást mindenképpen meg kell várni, de hogyha sikerül a Waberer'snek erősödéssel zárnia a napot, akkor könnyen lehet, hogy rövidtávon új aljat alakított ki az árfolyam, illetve további erősödés következhet. Azt viszont látni kell, hogy több komolyabb ellenállás is sorakozik már a grafikonon, 4750 és 4615 forint között kialakult egy rés és a 4450 forintos szint is kemény ellenállásként funkcionálhat.