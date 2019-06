Megemelte a Masterplast célárát az MKB

Az MKB elemzője szerint javul az iparági környezet, és a legtöbb piacon ez fenn is maradhat, ami támogathatja a vállalatot abban, hogy elérje a céljait. A társaság bevételei 19 százalékkal nőttek az első negyedévben és a dinamikus növekedés folytatódhat a következő negyedévekben is, ennek fényében megemelte a bevételvárakozását az elemző.A következő 2-3 évben az egyik legdinamikusabban növekedő szegmens az export tevékenység lehet, ami elsősorban a Nyugat-és Dél-Európába irányuló exportot jelenti - áll az elemzésben. A legnagyobb exportpiac Olaszország, de Németország és az Egyesült Királyság is stabil növekedést mutat. Szerbiában és Macedóniában az EU-hoz való konvergencia segítheti a további növekedést, Magyarországon és Szlovákiában pedig erős maradhat az építőipar.A gazdasági és az ipari környezet szignifikáns hatással van az építőipari és a szigetelőanyagok értékesítésére, ami a Masterplast fő tevékenysége. Az építőipari anyagok eladásai az új lakás építésekkel vannak összefüggésben, míg a szigetelőanyagok értékesítéseit mind a lakásépítések, mind a felújítások segítik.A Masterplast bevételeinek nagy része Magyarországról érkezik, ahol a CSOK-nak köszönhetően az építőipar erős maradhat. Az MKB elemzője hozzáteszi, hogy kockázatok azért látszanak, az építőipari vállalatoknál a szerződésállomány csökkenő trendet mutat és a munkaerőhiány is nehézséget jelenthet.A Masterplast nemrég bejelentett egy akvizíciót is, aminek hatásai a második félévtől látszódhatnak meg a bevételeken és az eredményeken.Mindezek fényében a 12 havi célárat 805 forintról 874 forintra emelte az MKB elemzője és megerősítette a részvényekre vonatkozó vételi ajánlását.