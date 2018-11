Megjelent a rettegett halálkereszt az olaj felett - Megkönnyebbülhetnek a magyar autósok

Megjelent a "halálkereszt"

A grafikonon megjelent a "halálkereszt". Az alakzatról, amely a fennálló csökkenő trend folytatódását valószínűsíti, akkor beszélünk, hogyha az 50-napos mozgóátlag felülről metszi a 200-napos mozgóátlagot. Fontos azonban megjegyezni, hogy a hosszabb távú mozgóátlagok által adott jelzés rövidtávú kereskedési döntések meghozatalára alkalmatlan. Ezek elsősorban a hosszabb, robusztusabb trendek felismerésében, meghatározásában nyújtanak segítséget. Sokszor előfordul ugyanis az, hogy mire kirajzolódik az alakzat a grafikonon, már erősen túladottá válik az adott instrumentum, így rövidtávon pont a csökkenő trenddel ellentétes felpattanás következik be.

Pont ennek a jelét láthatjuk a WTI chartján, az RSI indikátor ugyanis tartósan túladott állapotot jelez. A múltban, amikor ilyen alacsony, 25 alatti értékeket vett fel az indikátor, rendre kisebb-nagyobb felpattanások következtek rövidtávon.

A WTI piacán heves eséseket láttunk az elmúlt hetekben, amelynek eredményeként az olaj árfolyama törte a május végén indult emelkedő trendet október közepén. Az MACD indikátor ezzel az eseménnyel nagyjából egy időben már a vételi pozíciók zárására adott jelzést, amely az esés folytatódásának valószínűségét növelte.A WTI árfolyamának zuhanása november elején be is gyorsult, amely hatására egymás után estek el a korábbi aljpontok, a 60 és az 55 dolláros támaszszintek is csak ideig-óráig tartottak ki. Mindennek két nagyon látványos eredménye lett technikai szempontból:A WTI grafikonjáról tehát elmondható, hogy technikai szempontból csúnya az összkép és közép-hosszú távon nagy esélye van az esés folytatódásának. Rövidtávon viszont pattanhat az árfolyama az 52 és 53 dollár között húzódó nagyon erős támaszzóna közeléből. Amennyiben ez bekövetkezik, első körben az 55 dolláros, majd az 58 dolláros szint szabhat gátat az emelkedésnek.

Mi okozta a fordulatot?

A legnagyobb olajtermelő országok, Oroszország, az Egyesült Államok és Szaúd Arábia termelése új csúcsokat ért el, és a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) is a kitermelés fokozásáról döntött, részben az árak emelkedésének korlátozása érdekében. Az OPEC-cel nem együttműködő USA kitermelése önmagában napi 2,1 millió hordóval emelkedhet 2018-ban.

A rendszeresen publikált egyesült államokbeli tartalék-adatok váratlan és jelentős bővülést mutattak, amiből ismét globális kínálati többlet kialakulására következtettek a piaci szereplők.

A globális olajkeresleti prognózisok ugyan továbbra is bővülésről szólnak, de az emelkedés várható mértékére vonatkozó számokat lefelé módosította mások mellett az OPEC és az IEA is. A Nemzetközi Energiaügynökség kitekintése viszonylag gyenge olajkeresletről szól Európában és a fejlettebb ázsiai országokban, és a keresletbővülés lassulását vetíti előre Indiában, Brazíliában és Argentínában, tekintettel a világgazdasági kilátások romlására.

Az iráni szankciók hatásával kapcsolatos várakozásokat érdemben átértékelték a befektetők, miután az Egyesült Államok feltűnően hangsúlyozta, számos országnak haladékot ad az iráni olajbeszerzések leépítésére, így ez a tényező összességében már inkább lefelé ható tényező az árakra.

Mit jelenthet mindez az üzemanyagárakban?

A korábbi emelkedést nagyrészt az a befektetői megfontolás fűtötte, miszerint a novembertől hatályos, az iráni olajexport megszüntetését célzó amerikai szankciók jelentősen szűkítik a kínálatot, míg a globális olajkereslet egészségesen alakul. Ez a meglehetősen általános értékelés azonban viszonylag gyorsan radikálisan megváltozott a kínálattal és a kereslettel kapcsolatos hírek hatására, ami gyökeres fordulathoz vezetett az árfolyamok alakulásában is:A piacot az olyan, látszólag nem összefüggő ügyek is mozgatják, mint a Hasogdzsi-gyilkosság fejleményei. Keddi közleménye szerint Trump mégsem bünteti meg a szaúdi koronaherceget, Mohammed bin Szalmant a Washington Post újságírójának halála miatt, amit a piac annak jeleként is értékelheti, hogy a Szaúd-Arábia talán mégsem vágja majd vissza termelését az árakat megtámasztandó, inkább az Egyesült Államok alacsonyabb árakat szorgalmazó álláspontját támogatva. Az OPEC és az együttműködő országok az árzuhanást látva ismét a kitermelés összehangolt visszafogását tervezik azt követően, hogy nem olyan régen a világ még a termelés fokozását várta az olajkartelltől a drágulást korlátozandó. December 6-i bécsi ülésükön várhatóan 1-1,4 millió hordós termeléscsökkentésről határozhatnak, szándékukról viszont lebeszélné őket a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is.Mindennek hatására a befektetők drasztikus fordulatot hajtottak végre. A portfóliómenedzserek az elmúlt hét héten mintegy 553 millió hordóval csökkentették long pozícióik számát a Reuters adatai szerint, ami minimum az utóbbi öt év legnagyobb eladási hullámát jelöli. A fennmaradó 547 hordónyi long pozíció pedig kevesebb mint a fele a szeptember végi, 1,1 millió hordós csúcsnak, és szinte beláthatatlanul messze van a januári 1,484 millió hordótól. Míg októberben a szpot olajárak még magasabban alakultak mint a távoli határidős árak, ami a feszes kereslet-kínálati viszonyokat előre jelző várakozások túlsúlyát jelzi, azóta a görbe az úgynevezett kontangó állapotba került, vagyis a határidős árfolyamok meghaladják az azonnali árakat, ami viszont már túlkínálatos piacra utal. A BNP Paribas friss elemzésében arra számít, az OPEC a kitermelés csökkentéséről dönt majd, nagyrészt ennek hatására a Brent árfolyama várakozásaik szerint az év eleje előtt visszatérhet a 80 dolláros szintig, majd 2019-ben átlagosan 76 dolláros Brent-, és 69 dolláros WTI-árfolyamot prognosztizálnak.Mindez arra utal, hogy folytatódhat az üzemanyagárak csökkenése is. Az az ökölszabály ugyanakkor egyre kevésbé állja meg a helyét, mely szerint az olaj árának 1 százalékos változása körülbelül fél százalékos módosulással jár az üzemanyagárakban. A benzin és a gázolaj piacai ugyanis szintén rendkívüli helyzetbe kerültek, amennyiben a két termék kereslet-kínálati viszonyai között jelentős eltérés alakult ki. Ez a magyarországi árak elmúlt időszakbeli alakulásában, illetve a benzin- és gázolajár közötti rekord nagy, több mint 50 forintos eltérésben is tükröződik. Míg a dízel esetében inkább keresleti piacról beszélhetünk részben a szállítási ágazat igényei, a hajók üzemanyag-standardjának változása és a finomítói ágazat sajátságai miatt, addig a benzinpiac túlkínálatos. Ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben az olajpiacon folytatódik az esés, az a továbbiakban is elsősorban inkább a benzinárak csökkenésében mutatkozhat meg.