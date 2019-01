Megjósolta a 20 ezer pontos Dow Jonest, most részvényralira számít

A professzor szerint 2019 első három hónapja elég volatilis lesz, viszont aki egy jó beszállási pontot elcsíp, jól jár majd a közeledő raliból."Szerintem megvan az esély egy enyhe recesszióra, de nem hiszem, hogy ez valóra fog válni. Ha el tudjuk kerülni a recessziót, nagyon jó évünk lesz," mondta Siegel a hírportálnak.A Wharton School professzora többek közt megjósolta korábban azt is, hogy 2015-ben átlépi a 20 000 pontot a Dow Jones Index."A múlt nyáron túl pozitívak voltunk, most pedig túl negatívak vagyunk," mondta a közgazdász.Ha persze beüt a recesszió, mindez nem fog megvalósulni. Siegel erre az esetre 5-10%-os zuhanást prognosztizál. A szakember szerint erre nem túl sok esély van, hiszen az amerikai gazdaság és munkaerőpiac erős, plusz szerinte előfordulhat az is, hogy nem emeli tovább a Fed az irányadó kamatokat idén.