Megremegtek a tőzsdék, régen láttunk olyat, mint 2018-ban

2018 nem a részvények éve volt, a befektetőket részben az bizonytalanította el, hogy a globális növekedési kilátások részben az Egyesült Államok és Kína (valamint részben Európa) között zajló kereskedelmi háború miatt romlottak, ráadásul a fontosabb jegybankok is kezdik elzárni a pénzcsapokat emiatt kevesebb pénz jut a kockázatosabb eszközökbe, így a részvényekbe is, emiatt kevés kivételtől eltekintve jellemzően estek a világ részvénypiacai.A fontosabb eszközök közül a nyersanyagoknál volt néhány üdítő kivétel, amelynek az árfolyama emelkedni tudott (persze nézőpont kérdése, ki örül az árfolyamok emelkedésének), ilyen volt a kakaó vagy a disznóhús, a zab, a kukorica vagy a pamut. Az éve egyik legjobb befektetése a kakaó volt, amely árfolyamának emelkedése mögött nagyrészt az áll, hogy a nagy kakaóbab-termesztő országok, például Elefántcsontpart és Ghána a világpiaci túlkínálatot a saját termelésük csökkentésével igyekeztek enyhíteni, ráadásul az időjárás is a termés csökkenését okozta, a kakaóbab-termesztő országokban az év elején erős hőhullámok jelentkeztek, ez is felfelé hajtotta az árfolyamokat, de az is igaz, hogy volt honnan emelkednie az árfolyamnak, hiszen 2016-2017-ben a piaci túlkínálat miatt jellemzően esett a kakaó ára. A lista végén a kőolaj áll, amely ára közel negyedével csökkent tavaly, ami egyrészt a globális gazdasági lassulással magyarázható, másrészt az is látszik, hogy a csúcson lévő amerikai és orosz kitermelés miatt a vártnál tartósabban marad túlkínálatos a globális olajpiac, de az is igaz, hogy az iráni szankciók miatt várt negatív hatásokat is túlértékelték a befektetők.

Tavaly kevés kivételtől eltekintve estek a részvénypiacok. A vezető amerikai részvényindexek, a Dow és az S&P közel 6, a japán Nikkei 12, a német DAX 18 százalékkal került lejjebb. A fontosabb részvénypiacok között a lista élén a brazil Bovespa áll, amelynek az emelkedését részben az váltotta ki, hogy a befektetők az új elnöktől, a tavaly októberben megválasztott Jair Bolsonarótól piacbarát intézkedéseket vártak, de arról sem érdemes elfelejtkezni, hogy a brazil real jelentősen gyengült az év során, a dollárral szemben közel 17 százalékot veszített az értékéből. A lista másik végén a kínai tőzsde áll, a kínai gazdasági növekedés lassulásával kapcsolatos aggodalmak és a kereskedelmi háború megtette a hatását a Shanghai Composite értéke negyedével csökkent tavaly, ezzel a fontosabb részvényindexek közül a leggyengébb volt 2018-ban.

Az európai részvényindexek többsége is esett tavaly. A kevés kivétel között találjuk a macedón tőzsdét, a nyugati integráció útján haladó ország részvényei iránt egyre nagyobb a befektetői érdeklődés, az MBI indexbe tartozó részvények árfolyama nagyot emelkedett 2018-ban, a ralit elsősorban a bankpapírok vezették. A lista végén a görög tőzsde áll, ott is a bankpapírok játszották a főszerepet, a görög bankok nem megfelelő tőkehelyzete miatti aggodalmak miatt a bankpapírok árfolyama nagyot esett 2018-ban. A magyar tőzsde a 0,6 százalékos tavalyi eséssel az élmezőnybe tartozik, pedig az év során már rosszabban is festett az összkép, nyáron ugyanis már 13 százalék mínuszban is állt a BUX, de a Mol és a Richter tavaly nyár óta tartó emelkedő trendje és az OTP és a Magyar Telekom év végi ralija megtette a hatását.

A magyar tőzsdén már hozzászokhattunk, hogy minden évben van legalább egy nagy sztori, ez 2018-ban a 4iG volt, az informatikai vállalatban tulajdonrészt szerzett Mészáros Lőrinc, ami az elmúlt évek tőzsdei folyamatait figyelve bőven elég az árfolyamok száguldásához. Nagyot ment az Est Media is, a csődtől éppen megmenekült, üresen is több milliárd forintot érő cégben az volt a fantázia, hogy egy nagybefektető beszállásával újra tartaommal töltik meg a céget. A nagybefektető meg is érkezett, Andy Vajna 5 százalék feletti részesedést szerzett a vállalatban. Az Altera közel 58 százalékos emelkedése is figyelemre méltó, az Est Mediához hasonlóan kiürített vállalatba a Wallis autós cégei költöztek be, amelyeknél komoly külföldi növekedési tervek hajtják egyre magasabbra az árfolyamot. A lista végén a Waberer's áll, a céggel kapcsolatban sok rossz hír érkezett tavaly, július közepén profit warningot tett közzé a vállalat, a bevételek már nem nőnek, miközben a költségek megugrottak, emiatt a harmadik negyedévben veszteséges volt a fuvarozócég, amelyet több felsővezető is elhagyta, ráadásul a nagytulajdonos részvényeladásaitól való félelem is nyomás alatt tartotta az árfolyamot. Érdemes még kiemelni a Mészáros-papírok gyenge teljesítményét, a tavaly áprilisi választások után folyamatosan lejtmenetben haladtak az árfolyamok, az év egészében nagyot esett a Konzum és az Opus, de az Appeninn és a CIG árfolyama is. Igaz, volt honnan, Mészárosék beszállásával hatalmasat emelkedtek az árfolyamok.