Mégsem gyárthat mindenki Rubik-kockát

Egy héttel ezelőtt írtuk meg a Fővárosi Ítélőtábla döntése alapján, hogy jogerős, hogy a feltaláló Rubik Ernő cégének nem állhat fenn védjegyoltalma a Rubik-kocka formája felett. Ezzel kapcsolatban kiigazítást küldött szerkesztőségünknek az Artrade Kft, Rubik Shop ügyvezető igazgatója."A Fővárosi Ítélőtábla végzése egyáltalán nem jelenti azt, hogy a Rubik-kocka oltalma Magyarországon megszűnt volna. Minden olyan tájékoztatás, amely azt állítja vagy sugallja, hogy mostantól bárki szabadon gyárthat és értékesíthet Rubik-kockát Magyarországon, tényszerűen valótlan és súlyosan félrevezető.A Fővárosi Ítélőtábla döntésével helybenhagyta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Fővárosi Törvényszéknek a 715571 lajstromszámú nemzetközi védjegy (amely a Rubik-kocka formáját és fekete-fehér kialakítását oltalmazza) magyarországi részének törlésére vonatkozó határozatait. A döntés ugyanakkor valójában nincs érdemi hatással a Rubik-kocka magyarországi oltalmára.Először is, a döntésnek semmilyen joghatása nincs a 000162784 lajstromszámú Európai Uniós védjegy vonatkozásában, amely úgyszintén a Rubik-kocka formáját és fekete-fehér kialakítását oltalmazza, és amelynek oltalma - Magyarországot beleértve - az egész EU-ra kiterjed. Mivel ezen védjegy érvénytelensége tekintetében jogerős döntés még nem született, a védjegyet érvényesnek és érvényesíthetőnek kell tekinteni.Másodszor, ami még fontosabb, a Rubik-kocka védjegyek jogtulajdonosa számos olyan EU-s, nemzetközi és nemzeti védjegy jogosultja, amely a Rubik-kocka formáját és jellegzetes színes kialakítását oltalmazza. A színes térbeli védjegyek érvényesek és érvényesíthetők, és egyetlen országban sem született még olyan hatósági vagy bírósági döntés, amely ezen védjegyek érvénytelenségét vagy törlését megállapította volna.Harmadszor, a kérdéses ítélőtáblai döntés a védjegynek csak a magyarországi részét érinti, azaz a védjegy oltalma alá tartozó egyéb országokban a nemzetközi védjegy érvényes és érvényesíthető.Végül, de nem utolsósorban a Rubik-kocka szerzői jogi védelmét már számos EU tagállam bírósága elismerte (a legutoljára a holland bíróságok). A szerzői jogra vonatkozó nemzetközi jogszabályokkal összhangban, tekintettel arra, hogy a Rubik-kocka szerzői jogi védelmét már több országban elismerték, a kocka Magyarországon is szerzői műnek, szerzői jog által védettnek tekinthető.A fentiek alapján, a Fővárosi Ítélőtábla döntésére tekintet nélkül, a Rubik-kocka továbbra is védjegyoltalom és szerzői jogi védelem alatt áll Magyarországon, amely azt jelenti, hogy hasonló kockák gyártása és értékesítése a jogosult engedélye nélkül a védjegyjogi és szerzői jogi jogszabályok sérelmét valósíthatja meg."